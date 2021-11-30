Пушков призвал Украину сделать выводы после заявления Путина

По словам Алексея Пушкова, Украине, НАТО и США следует серьезно отнестись к словам Путина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украине следует сделать вывод, ведь появление на ее территории ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению [президента РФ Владимира Путина] очень серьезно», — написал Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообещал ответить на возможное появление ударных ракетных комплексов на территории Украины. Он добавил, что все будет хорошо, если Россия и Украина наладят отношения, и понадеялся, что до негативных последствий не дойдет.