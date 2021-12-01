Полиция опровергла факт похищения девушки в Челябинске

В Челябинске сотрудниками полиции проведена проверка по факту похищения девушки из ее квартиры. О преступлении заявил сосед девушки, который слышал крики о помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, факт похищения не подтвердился.
«Сотрудниками полиции оперативно проверена информация о возможном совершении противоправного деяния в отношении женщины. В ходе проведенных мероприятий сведения не подтвердились», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Источники в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что девушку увозили в частный реабилитационный центр, чтобы вывести из запоя. Об этом сотрудников центра попросили родственники девушки.
О похищении девушки заявил ее сосед, который услышал крики о помощи. Камеры видеонаблюдения записали одного из предполагаемых похитителей.
В Челябинске сотрудниками полиции проведена проверка по факту похищения девушки из ее квартиры. О преступлении заявил сосед девушки, который слышал крики о помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, факт похищения не подтвердился. «Сотрудниками полиции оперативно проверена информация о возможном совершении противоправного деяния в отношении женщины. В ходе проведенных мероприятий сведения не подтвердились», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источники в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что девушку увозили в частный реабилитационный центр, чтобы вывести из запоя. Об этом сотрудников центра попросили родственники девушки. О похищении девушки заявил ее сосед, который услышал крики о помощи. Камеры видеонаблюдения записали одного из предполагаемых похитителей.