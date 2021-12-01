01 декабря 2021

Полиция опровергла факт похищения девушки в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Факт похищения человека не подтвердился Фото:

В Челябинске сотрудниками полиции проведена проверка по факту похищения девушки из ее квартиры. О преступлении заявил сосед девушки, который слышал крики о помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, факт похищения не подтвердился.

«Сотрудниками полиции оперативно проверена информация о возможном совершении противоправного деяния в отношении женщины. В ходе проведенных мероприятий сведения не подтвердились», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источники в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что девушку увозили в частный реабилитационный центр, чтобы вывести из запоя. Об этом сотрудников центра попросили родственники девушки.

О похищении девушки заявил ее сосед, который услышал крики о помощи. Камеры видеонаблюдения записали одного из предполагаемых похитителей.

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В Челябинске сотрудниками полиции проведена проверка по факту похищения девушки из ее квартиры. О преступлении заявил сосед девушки, который слышал крики о помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, факт похищения не подтвердился. «Сотрудниками полиции оперативно проверена информация о возможном совершении противоправного деяния в отношении женщины. В ходе проведенных мероприятий сведения не подтвердились», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источники в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что девушку увозили в частный реабилитационный центр, чтобы вывести из запоя. Об этом сотрудников центра попросили родственники девушки. О похищении девушки заявил ее сосед, который услышал крики о помощи. Камеры видеонаблюдения записали одного из предполагаемых похитителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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