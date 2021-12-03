Росстат определил, кого из пенсионеров считать бедными

03 декабря 2021 в 22:47 Размер текста - 17 +

Росстат установил границы бедности пенсионеров в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная служба государственной статистики (Росстат) определил границы бедности в целом по РФ. Согласно расчетам ведомства, пенсионеры, получающие пенсию меньше 9,7 тысяч рублей, считаются бедными. При этом установленный в России в 2021 году прожиточный минимум составляет 10 тысяч. «Границы бедности в целом по РФ за январь—сентябрь 2021 года среди пенсионеров составляет 9727 рублей. В 2020 году данный показатель составлял 9348 тысяч рублей», — приводится в расчетах Росстата. Председатель правительства Михаил Мишустин в начале 2021 года установил уровень прожиточного минимума в России на уровне 10 022 рублей. Однако в данных Росстата не поясняется, считаются ли бедными пенсионеры, которые получают пенсии больше 9,7 тысяч рублей, но меньше прожиточного минимума. Для всего населения уровень бедности был установлен на уровне 11 тысяч 788 рублей. Ранее Михаил Делягин заявил, что Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров. Кроме того, URA.RU сообщало, что власти РФ ожидают сокращения числа пожилых граждан, которое началось после запуска пенсионной реформы и во время пандемии COVID. Согласно прогнозу соцэкономразвития страны, в текущем году количество пенсионеров сократится на 400 тысяч человек, а в следующем — на 326 тысяч. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) определил границы бедности в целом по РФ. Согласно расчетам ведомства, пенсионеры, получающие пенсию меньше 9,7 тысяч рублей, считаются бедными. При этом установленный в России в 2021 году прожиточный минимум составляет 10 тысяч. «Границы бедности в целом по РФ за январь—сентябрь 2021 года среди пенсионеров составляет 9727 рублей. В 2020 году данный показатель составлял 9348 тысяч рублей», — приводится в расчетах Росстата. Председатель правительства Михаил Мишустин в начале 2021 года установил уровень прожиточного минимума в России на уровне 10 022 рублей. Однако в данных Росстата не поясняется, считаются ли бедными пенсионеры, которые получают пенсии больше 9,7 тысяч рублей, но меньше прожиточного минимума. Для всего населения уровень бедности был установлен на уровне 11 тысяч 788 рублей. Ранее Михаил Делягин заявил, что Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров. Кроме того, URA.RU сообщало, что власти РФ ожидают сокращения числа пожилых граждан, которое началось после запуска пенсионной реформы и во время пандемии COVID. Согласно прогнозу соцэкономразвития страны, в текущем году количество пенсионеров сократится на 400 тысяч человек, а в следующем — на 326 тысяч.