13 декабря 2021

Топ-чиновница мэрии Екатеринбурга уходит к бывшему шефу. Это приведет к еще одной перестановке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, боликов владимир
Под руководством Владимира Боликова Фирстова работала несколько лет Фото:

Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку Наталья Фирстова, курирующая городскую торговлю с весны 2020-го, продолжит карьеру в администрации Кировского района, сообщили источники URA.RU в префектуре. Для Фирстовой подготовили должность зама главы.

О том, что Фирстова в ближайшее время покинет занимаемый пост, URA.RU сообщило 14 декабря. По одной из версий, отставка — инициатива самой чиновницы.

«Фирстова будет заместителем главы Кировского района», — поделился один из источников. Кировским районом управляет Владимир Боликов — бывший вице-мэр по торговле, в подчинении которого Фирстова работала несколько лет. В муниципальной власти обсуждаются два сценария: по первому, Фирстова будет замом Боликова по экономике, по другому — более актуальному — ее назначат замом по торговле, а ответственной за экономику сделают Людмилу Бабушкину, нынешнего зама Боликова по торговле.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку Наталья Фирстова, курирующая городскую торговлю с весны 2020-го, продолжит карьеру в администрации Кировского района, сообщили источники URA.RU в префектуре. Для Фирстовой подготовили должность зама главы. О том, что Фирстова в ближайшее время покинет занимаемый пост, URA.RU сообщило 14 декабря. По одной из версий, отставка — инициатива самой чиновницы. «Фирстова будет заместителем главы Кировского района», — поделился один из источников. Кировским районом управляет Владимир Боликов — бывший вице-мэр по торговле, в подчинении которого Фирстова работала несколько лет. В муниципальной власти обсуждаются два сценария: по первому, Фирстова будет замом Боликова по экономике, по другому — более актуальному — ее назначат замом по торговле, а ответственной за экономику сделают Людмилу Бабушкину, нынешнего зама Боликова по торговле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...