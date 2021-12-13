Топ-чиновница мэрии Екатеринбурга уходит к бывшему шефу. Это приведет к еще одной перестановке

14 декабря 2021 в 19:35 Размер текста - 17 +

Под руководством Владимира Боликова Фирстова работала несколько лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку Наталья Фирстова, курирующая городскую торговлю с весны 2020-го, продолжит карьеру в администрации Кировского района, сообщили источники URA.RU в префектуре. Для Фирстовой подготовили должность зама главы. О том, что Фирстова в ближайшее время покинет занимаемый пост, URA.RU сообщило 14 декабря. По одной из версий, отставка — инициатива самой чиновницы. «Фирстова будет заместителем главы Кировского района», — поделился один из источников. Кировским районом управляет Владимир Боликов — бывший вице-мэр по торговле, в подчинении которого Фирстова работала несколько лет. В муниципальной власти обсуждаются два сценария: по первому, Фирстова будет замом Боликова по экономике, по другому — более актуальному — ее назначат замом по торговле, а ответственной за экономику сделают Людмилу Бабушкину, нынешнего зама Боликова по торговле. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку Наталья Фирстова, курирующая городскую торговлю с весны 2020-го, продолжит карьеру в администрации Кировского района, сообщили источники URA.RU в префектуре. Для Фирстовой подготовили должность зама главы. О том, что Фирстова в ближайшее время покинет занимаемый пост, URA.RU сообщило 14 декабря. По одной из версий, отставка — инициатива самой чиновницы. «Фирстова будет заместителем главы Кировского района», — поделился один из источников. Кировским районом управляет Владимир Боликов — бывший вице-мэр по торговле, в подчинении которого Фирстова работала несколько лет. В муниципальной власти обсуждаются два сценария: по первому, Фирстова будет замом Боликова по экономике, по другому — более актуальному — ее назначат замом по торговле, а ответственной за экономику сделают Людмилу Бабушкину, нынешнего зама Боликова по торговле.