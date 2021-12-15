ПГНИУ не накажет профессора, который вел пару во время стрельбы

Сыромятников продолжил лекцию во время стрельбы в вузе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Профессора пермского госуниверситета (ПГНИУ) Олега Сыромятникова проверили на его действия во время стрельбы в вузе. Университет на выявил никаких нарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

«В ПГНИУ не выявили никаких нарушений действий Сыромятникова», — сообщили в пресс-службе. Преподавателя начали проверять после того, как одна из учениц опубликовала аудиозапись лекции, обвинив профессора в бездействии во время стрельбы.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись с лекции профессора Сыромятникова во время стрельбы в ПГНИУ. На ней были слышны звуки выстрелов, на что студенты обратили внимание преподавателя. Тот заявил, что надеется, что никто с пары не уйдет и продолжил лекцию. Руководства вуза тогда вступилось за Сыромятникова, назвав его действия правильными.

Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил массовую стрельбу в вузе. В результате погибло 6 человек, более 40 было ранено, часть госпитализировали в тяжелом состоянии. Самого напавшего удалось остановить сотруднику ДПС. После задержания Бекмансуров попал в больницу, где ему ампутировали ногу, а позже перевели в отряд СИЗО для инвалидов. Сейчас он содержится там до февраля 2022 года.