16 декабря 2021
15 декабря 2021

В Челябинске осудили заключенного, сбежавшего на похороны матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, колючая проволока, зона, запретная зона, тюрьма, ограждение
Беглеца нашли в тот же день Фото:

Каслинский городской суд (Челябинская область) осудил мужчину, сбежавшего из колонии. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, заключенный сбежал на похороны к матери.

«Осужденный повредил металлические петли навесного замка, установленного на дверях запасного выхода из исправительного учреждения. После чего покинул территорию колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно передвигаться по территории днем, иметь деньги и пользоваться обычной одеждой.

Мужчину задержали в тот же день на трассе «Чебаркуль-Магнитогорск» в автомобиле такси. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы, заменив заключение в колонии-поселении на колонию строгого режима.

В июле 2019 года из колонии-поселения №7, расположенной в поселке Нижний Атлян сбежал осужденный, судимый за кражу. На его поиски ушло три месяца. Сбежавший был обнаружен почти за 250 километров от колонии.

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Каслинский городской суд (Челябинская область) осудил мужчину, сбежавшего из колонии. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, заключенный сбежал на похороны к матери. «Осужденный повредил металлические петли навесного замка, установленного на дверях запасного выхода из исправительного учреждения. После чего покинул территорию колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно передвигаться по территории днем, иметь деньги и пользоваться обычной одеждой. Мужчину задержали в тот же день на трассе «Чебаркуль-Магнитогорск» в автомобиле такси. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы, заменив заключение в колонии-поселении на колонию строгого режима. В июле 2019 года из колонии-поселения №7, расположенной в поселке Нижний Атлян сбежал осужденный, судимый за кражу. На его поиски ушло три месяца. Сбежавший был обнаружен почти за 250 километров от колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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