В Челябинске осудили заключенного, сбежавшего на похороны матери

Беглеца нашли в тот же день Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Каслинский городской суд (Челябинская область) осудил мужчину, сбежавшего из колонии. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, заключенный сбежал на похороны к матери.

«Осужденный повредил металлические петли навесного замка, установленного на дверях запасного выхода из исправительного учреждения. После чего покинул территорию колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно передвигаться по территории днем, иметь деньги и пользоваться обычной одеждой.

Мужчину задержали в тот же день на трассе «Чебаркуль-Магнитогорск» в автомобиле такси. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы, заменив заключение в колонии-поселении на колонию строгого режима.

В июле 2019 года из колонии-поселения №7, расположенной в поселке Нижний Атлян сбежал осужденный, судимый за кражу. На его поиски ушло три месяца. Сбежавший был обнаружен почти за 250 километров от колонии.