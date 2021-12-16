В Челябинске осудили заключенного, сбежавшего на похороны матери

Каслинский городской суд (Челябинская область) осудил мужчину, сбежавшего из колонии. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, заключенный сбежал на похороны к матери.
«Осужденный повредил металлические петли навесного замка, установленного на дверях запасного выхода из исправительного учреждения. После чего покинул территорию колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно передвигаться по территории днем, иметь деньги и пользоваться обычной одеждой.
Мужчину задержали в тот же день на трассе «Чебаркуль-Магнитогорск» в автомобиле такси. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы, заменив заключение в колонии-поселении на колонию строгого режима.
В июле 2019 года из колонии-поселения №7, расположенной в поселке Нижний Атлян сбежал осужденный, судимый за кражу. На его поиски ушло три месяца. Сбежавший был обнаружен почти за 250 километров от колонии.
Каслинский городской суд (Челябинская область) осудил мужчину, сбежавшего из колонии. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, заключенный сбежал на похороны к матери. «Осужденный повредил металлические петли навесного замка, установленного на дверях запасного выхода из исправительного учреждения. После чего покинул территорию колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно передвигаться по территории днем, иметь деньги и пользоваться обычной одеждой. Мужчину задержали в тот же день на трассе «Чебаркуль-Магнитогорск» в автомобиле такси. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы, заменив заключение в колонии-поселении на колонию строгого режима. В июле 2019 года из колонии-поселения №7, расположенной в поселке Нижний Атлян сбежал осужденный, судимый за кражу. На его поиски ушло три месяца. Сбежавший был обнаружен почти за 250 километров от колонии.