В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что движение восстановлено Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте грузовик снес рамку со знаками. Об этом сообщили URA.RU в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу.

«На Кольцовском тракте открылся кузов у грузовика и снес рамку со знаками. Краном убирали рамку, ненадолго перекрывали Кольцовский тракт», — рассказали в ГИБДД. Там также добавили, что движение по дороге восстановлено.

Ранее в Уралуправтодоре сообщали, что собираются вводить современные лазерные габаритные определители на свердловских трассах. По словам начальника организации Александра Бедусенко, это упреждающее средство, призванное предотвратить и известить нарушителя, что он едет с поднятым кузовом. В случаях нарушения разрешенной высоты система известит водителя шумовыми и световыми сигналами заранее.

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу