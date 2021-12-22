22 декабря 2021

Грузовик с открытым кузовом снес указатель на Кольцовском тракте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что движение восстановлено Фото:

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте грузовик снес рамку со знаками. Об этом сообщили URA.RU в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу.

«На Кольцовском тракте открылся кузов у грузовика и снес рамку со знаками. Краном убирали рамку, ненадолго перекрывали Кольцовский тракт», — рассказали в ГИБДД. Там также добавили, что движение по дороге восстановлено.

Ранее в Уралуправтодоре сообщали, что собираются вводить современные лазерные габаритные определители на свердловских трассах. По словам начальника организации Александра Бедусенко, это упреждающее средство, призванное предотвратить и известить нарушителя, что он едет с поднятым кузовом. В случаях нарушения разрешенной высоты система известит водителя шумовыми и световыми сигналами заранее.

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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте грузовик снес рамку со знаками. Об этом сообщили URA.RU в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу. «На Кольцовском тракте открылся кузов у грузовика и снес рамку со знаками. Краном убирали рамку, ненадолго перекрывали Кольцовский тракт», — рассказали в ГИБДД. Там также добавили, что движение по дороге восстановлено. Ранее в Уралуправтодоре сообщали, что собираются вводить современные лазерные габаритные определители на свердловских трассах. По словам начальника организации Александра Бедусенко, это упреждающее средство, призванное предотвратить и известить нарушителя, что он едет с поднятым кузовом. В случаях нарушения разрешенной высоты система известит водителя шумовыми и световыми сигналами заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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