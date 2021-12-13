Свердловских нарушителей дорожного движения будут ловить лазерами

Нарушителей ПДД в Свердловской области будут вычислять с помощью лазерных ворот Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На дорогах Свердловской области с 2022 года установят лазерные определители высоты автомобилей, водители которых могут зацепить надземные пешеходные переходы. Об этом сообщил глава Уралуправтодора Александр Бедусенко.

«[Лазерные определители габаритов автомобиля — это] упреждающее устройство, цель которого — известить нарушителя. Перед мостом будет электронная планка, которая в случае нарушения включит световую и звуковую сигнализацию», — цитирует Бедусенко портал Е1.ru.

Глава Уралуправтодора считает, что такая мера позволит увеличить безопасность на дорогах. По его словам, водители некоторых фур пытаются проехать под мостом с ограничением в пять метров, даже если крыша автомобилей находится на большей высоте. Новая система будет предупреждать водителей заранее.

В пресс-службе Уралуправтодора URA.RU сообщили, что такая технология в регионе будет опробована впервые. Они отметили, что уже оповещали о нововведении. Идея лазерных ворот появилась после нескольких громких аварий на свердловских трассах. В частности, весной дальнобойщик обрушил пешеходный мост, пытаясь проехать под ним на грузовике с неподходящими габаритами.