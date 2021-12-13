13 декабря 2021

Свердловских нарушителей дорожного движения будут ловить лазерами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Нарушителей ПДД в Свердловской области будут вычислять с помощью лазерных ворот Фото:

На дорогах Свердловской области с 2022 года установят лазерные определители высоты автомобилей, водители которых могут зацепить надземные пешеходные переходы. Об этом сообщил глава Уралуправтодора Александр Бедусенко.

«[Лазерные определители габаритов автомобиля — это] упреждающее устройство, цель которого — известить нарушителя. Перед мостом будет электронная планка, которая в случае нарушения включит световую и звуковую сигнализацию», — цитирует Бедусенко портал Е1.ru.

Глава Уралуправтодора считает, что такая мера позволит увеличить безопасность на дорогах. По его словам, водители некоторых фур пытаются проехать под мостом с ограничением в пять метров, даже если крыша автомобилей находится на большей высоте. Новая система будет предупреждать водителей заранее.

В пресс-службе Уралуправтодора URA.RU сообщили, что такая технология в регионе будет опробована впервые. Они отметили, что уже оповещали о нововведении. Идея лазерных ворот появилась после нескольких громких аварий на свердловских трассах. В частности, весной дальнобойщик обрушил пешеходный мост, пытаясь проехать под ним на грузовике с неподходящими габаритами.

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На дорогах Свердловской области с 2022 года установят лазерные определители высоты автомобилей, водители которых могут зацепить надземные пешеходные переходы. Об этом сообщил глава Уралуправтодора Александр Бедусенко. «[Лазерные определители габаритов автомобиля — это] упреждающее устройство, цель которого — известить нарушителя. Перед мостом будет электронная планка, которая в случае нарушения включит световую и звуковую сигнализацию», — цитирует Бедусенко портал Е1.ru. Глава Уралуправтодора считает, что такая мера позволит увеличить безопасность на дорогах. По его словам, водители некоторых фур пытаются проехать под мостом с ограничением в пять метров, даже если крыша автомобилей находится на большей высоте. Новая система будет предупреждать водителей заранее. В пресс-службе Уралуправтодора URA.RU сообщили, что такая технология в регионе будет опробована впервые. Они отметили, что уже оповещали о нововведении. Идея лазерных ворот появилась после нескольких громких аварий на свердловских трассах. В частности, весной дальнобойщик обрушил пешеходный мост, пытаясь проехать под ним на грузовике с неподходящими габаритами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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