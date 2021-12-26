Магнитогорца арестовали за детскую порнографию в telegram-канале

В СК ходатайствовали о заключении мужчины под стражу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Магнитогорска арестовали за распространение порнографического контента с участием детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«В результате оперативных мероприятий полиция задержала 26-летнего магнитогорца. Мужчину обвиняют в том, что он размещал порнографические материалы в telegram-канале. В этих материалах фигурируют несовершеннолетние», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Обвиняемый также пытался удалить запрещенную информацию со своего telegram-канала. В отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст. 242 УК РФ (изготовление и оборот порнографических материалов).