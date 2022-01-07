Элиты Екатеринбурга простились с легендарным экс-главой района. Мэр не пришел

08 января 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Вячеслава Мишарина (на фото — в очках) похоронят на кладбище села Горный Щит Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрации Чкаловского района Екатеринбурга проходит церемония прощания с бывшим префектом Вячеславом Мишариным. На панихиду пришли больше сотни человек. В их числе — представители старой городской управленческой команды, смещенной в 2018 году, и действующей (пересекаются они нечасто). Мэра Алексея Орлова, работавшего с Мишариным около двух месяцев, среди присутствующих не было. По данным URA.RU, он в городе, но занят неотложными делами. Мишарин скончался вечером 5 января на 63-м году жизни в результате продолжительной болезни. Он был главой района 13 лет — с 2008-го по февраль 2021-го. И по этому показателю является рекордсменом наряду с экс-главой Ленинского Константином Архиповым, отметил бывший мэр (1992—2010 гг.), первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий. «Вячеслав Николаевич был душой района», — сказал Чернецкий. Также с речами выступили бывший сити-менеджер (2013—2018 гг.) Александр Якоб и преемник Мишарина, его бывший зам Евгений Шипицын (пообещал не подвести), передает корреспондент URA.RU. Новость по теме В Екатеринбурге скончался экс-глава района Мишарин Помимо Чернецкого и Якоба, от старой команды проститься с Мишариным пришли бывшие вице-мэры Вадим Дударенко (курировал муниципальное имущество), Алексей Белышев (строительство) и Сергей Тушин (идеология). Также из отставных топ-чиновников удалось заметить экс-вице-мэра по соцполитике Дмитрия Баранова (работал уже при Александре Высокинском) и бывшего главу Кировского района Александра Лошакова, уволенного Орловым в начале 2021 года из-за скандала, в котором разбирается УФСБ. Для Лошакова это первое появление на публике. Действующую власть представляли те, кто работают давно, — вице-мэры Екатерина Сибирцева (соцполитика), Дмитрий Ноженко (экономика) и Алексей Бубнов (транспорт и благоустройство), главы районов Роман Кравченко (Орджоникидзевский), Андрей Морозов (Верх-Исетский), Игорь Костенко (Октябрьский) и будущий глава Академического Николай Смирнягин. Пришли и несколько депутатов гордумы — Дмитрий Сергин, Виктор Сомиков и Елена Бондаренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В администрации Чкаловского района Екатеринбурга проходит церемония прощания с бывшим префектом Вячеславом Мишариным. На панихиду пришли больше сотни человек. В их числе — представители старой городской управленческой команды, смещенной в 2018 году, и действующей (пересекаются они нечасто). Мэра Алексея Орлова, работавшего с Мишариным около двух месяцев, среди присутствующих не было. По данным URA.RU, он в городе, но занят неотложными делами. Мишарин скончался вечером 5 января на 63-м году жизни в результате продолжительной болезни. Он был главой района 13 лет — с 2008-го по февраль 2021-го. И по этому показателю является рекордсменом наряду с экс-главой Ленинского Константином Архиповым, отметил бывший мэр (1992—2010 гг.), первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий. «Вячеслав Николаевич был душой района», — сказал Чернецкий. Также с речами выступили бывший сити-менеджер (2013—2018 гг.) Александр Якоб и преемник Мишарина, его бывший зам Евгений Шипицын (пообещал не подвести), передает корреспондент URA.RU. Помимо Чернецкого и Якоба, от старой команды проститься с Мишариным пришли бывшие вице-мэры Вадим Дударенко (курировал муниципальное имущество), Алексей Белышев (строительство) и Сергей Тушин (идеология). Также из отставных топ-чиновников удалось заметить экс-вице-мэра по соцполитике Дмитрия Баранова (работал уже при Александре Высокинском) и бывшего главу Кировского района Александра Лошакова, уволенного Орловым в начале 2021 года из-за скандала, в котором разбирается УФСБ. Для Лошакова это первое появление на публике. Действующую власть представляли те, кто работают давно, — вице-мэры Екатерина Сибирцева (соцполитика), Дмитрий Ноженко (экономика) и Алексей Бубнов (транспорт и благоустройство), главы районов Роман Кравченко (Орджоникидзевский), Андрей Морозов (Верх-Исетский), Игорь Костенко (Октябрьский) и будущий глава Академического Николай Смирнягин. Пришли и несколько депутатов гордумы — Дмитрий Сергин, Виктор Сомиков и Елена Бондаренко.