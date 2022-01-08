В ОДКБ допустили увеличение числа миротворцев в Казахстане

09 января 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Игорь Панарин допустил увеличение количества миротворцев в Казахстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Число миротворцев может быть увеличено в случае краней необходимости. Об этом заявил консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин. «В случае необходимости они могут быть», — так в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Панарин ответил на вопрос о возможности увеличения числа миротворцев в Казахстане. Он добавил, что ОДКБ действуют в рамках международных норм. По его словам, когда было обращение главы Казахстана об угрозе внешнего вмешательства, в действие были введены статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности. Панарин доложил, что основная часть миротворцев находится в столице Казахстана — Нур-Султане и в Алма-Ате. Он уточнил, что их главной функцией является охрана важных государственных объектов. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Жители страны вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с «террористической угрозой». Первые подразделения десантников из России прибыли в Казахстан вечером 6 января. Затем в страну прилетели девять самолетов с российскими военными. Известно, что задержанным платили за участие в беспорядках. По сообщениям Минобороны России, миротворческие силы ОДКБ по договоренности с казахстанской стороной не участвуют в военных операциях. Они обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов и т. д. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Число миротворцев может быть увеличено в случае краней необходимости. Об этом заявил консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин. «В случае необходимости они могут быть», — так в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Панарин ответил на вопрос о возможности увеличения числа миротворцев в Казахстане. Он добавил, что ОДКБ действуют в рамках международных норм. По его словам, когда было обращение главы Казахстана об угрозе внешнего вмешательства, в действие были введены статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности. Панарин доложил, что основная часть миротворцев находится в столице Казахстана — Нур-Султане и в Алма-Ате. Он уточнил, что их главной функцией является охрана важных государственных объектов. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Жители страны вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с «террористической угрозой». Первые подразделения десантников из России прибыли в Казахстан вечером 6 января. Затем в страну прилетели девять самолетов с российскими военными. Известно, что задержанным платили за участие в беспорядках. По сообщениям Минобороны России, миротворческие силы ОДКБ по договоренности с казахстанской стороной не участвуют в военных операциях. Они обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов и т. д.