«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в Казахстан

09 января 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов в Казахстан и обратно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов из Казахстан и обратно. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании. «Временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы Аэрофлота в Казахстан и обратно, запланированные в расписании по 20 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), по 21 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан)», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Отмечается, что на период с 5 по 10 января 2022 года все вылеты из РФ отменены. То же самое касается периода с 5 по 11 января — вылеты из Республики Казахстан приостановлены. В документе написано о том, что в случае каких-либо изменений, связанных с авиаперелетами в Казахстан и из него, «Аэрофлот» оперативно опубликует информацию. Кроме того, пассажирам отмененных рейсов компания предложила оформить вынужденный возврат денежных средств. В московском аэропорту «Шереметьево» 6 января были отменены все утренние рейсы «Аэрофлота» из казахстанских городов Алма-Ата и Нур-Султан в столицу России. Кроме того, российская авиакомпания S7 приостановила продажу билетов в Казахстан и обратно до 23 января. Также стало известно о том, что более 170 жителей Казахстана застряли в транзитной зоне аэропортов России. Массовые митинги начали происходить в Казахстане после Нового года. Люди вышли на улицы из-за резко подскочивших цен на топливо. Народ стал захватывать ряд госучреждений. В Атырау между полицией и митингующими произошли столкновения. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. Из-за многочисленных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден попросить о помощи у стран ОДКБ. Миротворцы из Армении, Белоруссии и России прибыли в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов из Казахстан и обратно. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании. «Временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы Аэрофлота в Казахстан и обратно, запланированные в расписании по 20 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), по 21 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан)», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Отмечается, что на период с 5 по 10 января 2022 года все вылеты из РФ отменены. То же самое касается периода с 5 по 11 января — вылеты из Республики Казахстан приостановлены. В документе написано о том, что в случае каких-либо изменений, связанных с авиаперелетами в Казахстан и из него, «Аэрофлот» оперативно опубликует информацию. Кроме того, пассажирам отмененных рейсов компания предложила оформить вынужденный возврат денежных средств. В московском аэропорту «Шереметьево» 6 января были отменены все утренние рейсы «Аэрофлота» из казахстанских городов Алма-Ата и Нур-Султан в столицу России. Кроме того, российская авиакомпания S7 приостановила продажу билетов в Казахстан и обратно до 23 января. Также стало известно о том, что более 170 жителей Казахстана застряли в транзитной зоне аэропортов России. Массовые митинги начали происходить в Казахстане после Нового года. Люди вышли на улицы из-за резко подскочивших цен на топливо. Народ стал захватывать ряд госучреждений. В Атырау между полицией и митингующими произошли столкновения. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. Из-за многочисленных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден попросить о помощи у стран ОДКБ. Миротворцы из Армении, Белоруссии и России прибыли в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.