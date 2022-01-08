Посол: более 170 казахстанцев застряли в российских аэропортах

09 января 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

Посол в РФ доложил о том, что порядка 170 граждан Казахстана остаются в российских аэропортах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Более 170 россиян оказались заложниками ситуации, застряв в транзитной зоне аэропортов России. Об этом рассказал посол страны в Москве Ермек Кошербаев. «На вчерашний день где-то было порядка 170 человек. Конечно, [сейчас] количество [человек] намного больше. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По его мнению, возникшие проблемы решатся быстро, поскольку алма-атинский аэропорт должен заработать после 10 января. Он добавил, что аэропорт в Астане уже принимает туристов. По его словам, граждане Казахстана, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Посол в РФ уверил, что людей всячески пытаются подбодрить. «В целом процесс находится под контролем», — подчеркнул он. Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Люди устроили бунт из-за резко подскочивших цен на газ. Народ Казахстана начал захватывать ряд госучреждений. Сотни сотрудников правоохранительных органов страны были ранены в ходе столкновений с протестующими. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. В стране задержали несколько тысяч террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более 170 россиян оказались заложниками ситуации, застряв в транзитной зоне аэропортов России. Об этом рассказал посол страны в Москве Ермек Кошербаев. «На вчерашний день где-то было порядка 170 человек. Конечно, [сейчас] количество [человек] намного больше. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По его мнению, возникшие проблемы решатся быстро, поскольку алма-атинский аэропорт должен заработать после 10 января. Он добавил, что аэропорт в Астане уже принимает туристов. По его словам, граждане Казахстана, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Посол в РФ уверил, что людей всячески пытаются подбодрить. «В целом процесс находится под контролем», — подчеркнул он. Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Люди устроили бунт из-за резко подскочивших цен на газ. Народ Казахстана начал захватывать ряд госучреждений. Сотни сотрудников правоохранительных органов страны были ранены в ходе столкновений с протестующими. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. В стране задержали несколько тысяч террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.