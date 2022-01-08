08 января 2022

Посол: более 170 казахстанцев застряли в российских аэропортах

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Посол в РФ доложил о том, что порядка 170 граждан Казахстана остаются в российских аэропортах Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Более 170 россиян оказались заложниками ситуации, застряв в транзитной зоне аэропортов России. Об этом рассказал посол страны в Москве Ермек Кошербаев.

«На вчерашний день где-то было порядка 170 человек. Конечно, [сейчас] количество [человек] намного больше. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его мнению, возникшие проблемы решатся быстро, поскольку алма-атинский аэропорт должен заработать после 10 января. Он добавил, что аэропорт в Астане уже принимает туристов. По его словам, граждане Казахстана, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Посол в РФ уверил, что людей всячески пытаются подбодрить. «В целом процесс находится под контролем», — подчеркнул он.

Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Люди устроили бунт из-за резко подскочивших цен на газ. Народ Казахстана начал захватывать ряд госучреждений. Сотни сотрудников правоохранительных органов страны были ранены в ходе столкновений с протестующими. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. В стране задержали несколько тысяч террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.

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Более 170 россиян оказались заложниками ситуации, застряв в транзитной зоне аэропортов России. Об этом рассказал посол страны в Москве Ермек Кошербаев. «На вчерашний день где-то было порядка 170 человек. Конечно, [сейчас] количество [человек] намного больше. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По его мнению, возникшие проблемы решатся быстро, поскольку алма-атинский аэропорт должен заработать после 10 января. Он добавил, что аэропорт в Астане уже принимает туристов. По его словам, граждане Казахстана, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Посол в РФ уверил, что людей всячески пытаются подбодрить. «В целом процесс находится под контролем», — подчеркнул он. Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Люди устроили бунт из-за резко подскочивших цен на газ. Народ Казахстана начал захватывать ряд госучреждений. Сотни сотрудников правоохранительных органов страны были ранены в ходе столкновений с протестующими. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. В стране задержали несколько тысяч террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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