Посол: более 170 казахстанцев застряли в российских аэропортах

Более 170 россиян оказались заложниками ситуации, застряв в транзитной зоне аэропортов России. Об этом рассказал посол страны в Москве Ермек Кошербаев.
«На вчерашний день где-то было порядка 170 человек. Конечно, [сейчас] количество [человек] намного больше. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его мнению, возникшие проблемы решатся быстро, поскольку алма-атинский аэропорт должен заработать после 10 января. Он добавил, что аэропорт в Астане уже принимает туристов. По его словам, граждане Казахстана, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Посол в РФ уверил, что людей всячески пытаются подбодрить. «В целом процесс находится под контролем», — подчеркнул он.
Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Люди устроили бунт из-за резко подскочивших цен на газ. Народ Казахстана начал захватывать ряд госучреждений. Сотни сотрудников правоохранительных органов страны были ранены в ходе столкновений с протестующими. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. В стране задержали несколько тысяч террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.
Более 170 россиян оказались заложниками ситуации, застряв в транзитной зоне аэропортов России. Об этом рассказал посол страны в Москве Ермек Кошербаев. «На вчерашний день где-то было порядка 170 человек. Конечно, [сейчас] количество [человек] намного больше. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По его мнению, возникшие проблемы решатся быстро, поскольку алма-атинский аэропорт должен заработать после 10 января. Он добавил, что аэропорт в Астане уже принимает туристов. По его словам, граждане Казахстана, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Посол в РФ уверил, что людей всячески пытаются подбодрить. «В целом процесс находится под контролем», — подчеркнул он. Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Люди устроили бунт из-за резко подскочивших цен на газ. Народ Казахстана начал захватывать ряд госучреждений. Сотни сотрудников правоохранительных органов страны были ранены в ходе столкновений с протестующими. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. В стране задержали несколько тысяч террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.