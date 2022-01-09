Протесты в Казахстане и новый штамм коронавируса. Что произошло, пока вы праздновали Новый год

09 января 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Пока вся Россия отмечала Новый год, в Казахстане начались массовые протесты, а на Кипре нашли новый штамм коронавируса. URA.RU рассказывает о главных новостях новогодних каникул. Стоимость доллара и евро побила рекорды 2021 года. Доллар достиг отметки в 76 рублей, а евро пробил отметку в 86 рублей. В Костроме сотрудниками следственных органов были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Оба мужчины, 44-летний Денис и 24-летний Вадим, имеют судимость. Первый — за педофилию, второй — за кражу. Страны НАТО собрались на экстренное совещание из-за России. Главы министерств иностранных дел альянса обсудили требования безопасности, предложенные РФ. Три человека погибли во время пожара в жилом доме на Кавказском бульваре на юге Москвы. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости провести саммит пяти ведущих ядерных держав. В нем могут принять участие Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. В Рязани произошло массовое ДТП с участием автобуса. В результате аварии погибли шесть человек. Еще 14 пострадали.