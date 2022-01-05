Стоимость доллара и евро побила рекорды 2021 года

Курс доллара на Мосбриже достиг отметки в 76 рублей, что стало максимумом с апреля 2021 года. Это следует из данных на сайте биржи.
Курс евро, в свою очередь, пробил отметку в 86 рублей. Это самый высокий показатель с сентября предыдущего года.
Экономисты ранее делали прогнозы о курсах валют на первую половину 2022 года, передает телеканал 360. По их мнению, котировки будут стабильны, однако риски для рубля могут создать геополитические игры и обвал турецкой лиры.
Курс доллара на Мосбриже достиг отметки в 76 рублей, что стало максимумом с апреля 2021 года. Это следует из данных на сайте биржи. Курс евро, в свою очередь, пробил отметку в 86 рублей. Это самый высокий показатель с сентября предыдущего года. Экономисты ранее делали прогнозы о курсах валют на первую половину 2022 года, передает телеканал 360. По их мнению, котировки будут стабильны, однако риски для рубля могут создать геополитические игры и обвал турецкой лиры.