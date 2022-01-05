Стоимость доллара и евро побила рекорды 2021 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля, доллары
Доллар пробил отметку в 76 рублей Фото:

Курс доллара на Мосбриже достиг отметки в 76 рублей, что стало максимумом с апреля 2021 года. Это следует из данных на сайте биржи.

Курс евро, в свою очередь, пробил отметку в 86 рублей. Это самый высокий показатель с сентября предыдущего года.

Экономисты ранее делали прогнозы о курсах валют на первую половину 2022 года, передает телеканал 360. По их мнению, котировки будут стабильны, однако риски для рубля могут создать геополитические игры и обвал турецкой лиры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Курс доллара на Мосбриже достиг отметки в 76 рублей, что стало максимумом с апреля 2021 года. Это следует из данных на сайте биржи. Курс евро, в свою очередь, пробил отметку в 86 рублей. Это самый высокий показатель с сентября предыдущего года. Экономисты ранее делали прогнозы о курсах валют на первую половину 2022 года, передает телеканал 360. По их мнению, котировки будут стабильны, однако риски для рубля могут создать геополитические игры и обвал турецкой лиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...