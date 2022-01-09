Екатеринбуржцу, сбившему пьяным свою девушку, вынесли приговор

Константина Фефилова приговорили к 6,5 годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбуржец Константин Фефилов сбил свою девушку на придомовой дорожке, когда приехал за ней пьяным. Его приговорили к 6,5 годам колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Сам инцидент произошел в конце лета.

«Двигаясь на автомобиле, осужденный выехал на пешеходную дорожку, где вблизи дома № 4 по улице Пирогова в Екатеринбурге допустил наезд на пешехода — свою девушку, которая ожидала его возле дома», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что Фефилов приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима.

Инцидент произошел ночью 30 августа. Наехав на девушку, Фефилов проломил ей череп, из-за чего она умерла в больнице несколько дней спустя. После освобождения убийце будет запрещено управлять транспортными средствами почти три года.

Также он будет выплачивать родственникам девушки компенсацию. Обвинение против Фефилова поддержал зампрокурора по Свердловской области Вадим Чукреев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам