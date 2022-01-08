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31 декабря 2021
30 декабря 2021

Пермяки назвали себя добрыми и отзывчивыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, ребенок, бабушка внук, руки ребенка
Добрыми и отзывчивыми пермяков назвали 18% опрошенных жителей города Фото:

Около пятой части пермяков (18%) в ходе опроса назвали доброту типичной стороной пермяков. Это оказалось самым популярным ответом. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob.

«Чаще всего пермяки называют своей основной чертой отзывчивость или доброту — 18%», — сообщается в исследовании. Опрос также проводился и в других мегаполисах страны.

Жителей Перми попросили ответить на вопрос: «Назовите три черты типичного жителя вашего города». На втором месте по популярности оказался ответ «трудолюбие» (14%), а на третьем с 10% — чувство юмора. Среди большинства других мегаполисов самым популярным ответом также оказались отзывчивость и доброта.

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Около пятой части пермяков (18%) в ходе опроса назвали доброту типичной стороной пермяков. Это оказалось самым популярным ответом. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «Чаще всего пермяки называют своей основной чертой отзывчивость или доброту — 18%», — сообщается в исследовании. Опрос также проводился и в других мегаполисах страны. Жителей Перми попросили ответить на вопрос: «Назовите три черты типичного жителя вашего города». На втором месте по популярности оказался ответ «трудолюбие» (14%), а на третьем с 10% — чувство юмора. Среди большинства других мегаполисов самым популярным ответом также оказались отзывчивость и доброта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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