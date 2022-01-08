Пермяки назвали себя добрыми и отзывчивыми

Около пятой части пермяков (18%) в ходе опроса назвали доброту типичной стороной пермяков. Это оказалось самым популярным ответом. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob.
«Чаще всего пермяки называют своей основной чертой отзывчивость или доброту — 18%», — сообщается в исследовании. Опрос также проводился и в других мегаполисах страны.
Жителей Перми попросили ответить на вопрос: «Назовите три черты типичного жителя вашего города». На втором месте по популярности оказался ответ «трудолюбие» (14%), а на третьем с 10% — чувство юмора. Среди большинства других мегаполисов самым популярным ответом также оказались отзывчивость и доброта.
Около пятой части пермяков (18%) в ходе опроса назвали доброту типичной стороной пермяков. Это оказалось самым популярным ответом. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «Чаще всего пермяки называют своей основной чертой отзывчивость или доброту — 18%», — сообщается в исследовании. Опрос также проводился и в других мегаполисах страны. Жителей Перми попросили ответить на вопрос: «Назовите три черты типичного жителя вашего города». На втором месте по популярности оказался ответ «трудолюбие» (14%), а на третьем с 10% — чувство юмора. Среди большинства других мегаполисов самым популярным ответом также оказались отзывчивость и доброта.