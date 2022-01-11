Полиция Алтая раскрыла детали расстрела табуна лошадей

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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, полиция, дежурный патруль, наряд полиции
По предварительным данным, ущерб, нанесенный владельцу, составляет около 5 млн рублей Фото:

Сотрудники полиции раскрыли подробности гибели полсотни лошадей в Петропавловском районе Алтайского края. По предварительным данным, ущерб, нанесенный владельцу, составляет 5 млн рублей. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования», — подчеркнули в пресс-службе, передает NEWS.RU.

По словам владельца табуна в селе Алексеевка, убийцы действовали снайперски — по два выстрела под лопатку и под сердце. Полиция изъяла пули и вырезки шкур лошадей для проведения экспертизы.

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Сотрудники полиции раскрыли подробности гибели полсотни лошадей в Петропавловском районе Алтайского края. По предварительным данным, ущерб, нанесенный владельцу, составляет 5 млн рублей. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. «9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования», — подчеркнули в пресс-службе, передает NEWS.RU. По словам владельца табуна в селе Алексеевка, убийцы действовали снайперски — по два выстрела под лопатку и под сердце. Полиция изъяла пули и вырезки шкур лошадей для проведения экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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