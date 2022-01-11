Полиция Алтая раскрыла детали расстрела табуна лошадей

Сотрудники полиции раскрыли подробности гибели полсотни лошадей в Петропавловском районе Алтайского края. По предварительным данным, ущерб, нанесенный владельцу, составляет 5 млн рублей. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
«9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования», — подчеркнули в пресс-службе, передает NEWS.RU.
По словам владельца табуна в селе Алексеевка, убийцы действовали снайперски — по два выстрела под лопатку и под сердце. Полиция изъяла пули и вырезки шкур лошадей для проведения экспертизы.
Сотрудники полиции раскрыли подробности гибели полсотни лошадей в Петропавловском районе Алтайского края. По предварительным данным, ущерб, нанесенный владельцу, составляет 5 млн рублей. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. «9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования», — подчеркнули в пресс-службе, передает NEWS.RU. По словам владельца табуна в селе Алексеевка, убийцы действовали снайперски — по два выстрела под лопатку и под сердце. Полиция изъяла пули и вырезки шкур лошадей для проведения экспертизы.