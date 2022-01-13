Разработчик «Спутник V» заразился «Омикроном»

14 января 2022 в 09:28 Размер текста - 17 +

Александр Гинцбург сообщил, что заразился «Омикроном» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, который является разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», заразился новым штаммом «Омикрон». Однако из-за того, что ранее он сделал прививку, болезнь протекала легко. «Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к „Омикрону“, я бы и не узнал, что был им инфицирован. Но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — сообщил ученый изданию РИА «Новости». Он пояснил, что мог заразиться вирусом при поездке за границу. Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не нуждается в модификации под новый штамм. Он также дополнил, что »«Спутник V» гораздо лучше других вакцин приспособлен к противостоянию изменчивости коронавируса, передают « Невские новости ». В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупреждал, что скорость распространения «Омикрона» высокая. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». При этом сама болезнь проходит не слишком тяжело, отмечает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, который является разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», заразился новым штаммом «Омикрон». Однако из-за того, что ранее он сделал прививку, болезнь протекала легко. «Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к „Омикрону“, я бы и не узнал, что был им инфицирован. Но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — сообщил ученый изданию РИА «Новости». Он пояснил, что мог заразиться вирусом при поездке за границу. Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не нуждается в модификации под новый штамм. Он также дополнил, что »«Спутник V» гораздо лучше других вакцин приспособлен к противостоянию изменчивости коронавируса, передают «Невские новости». В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупреждал, что скорость распространения «Омикрона» высокая. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». При этом сама болезнь проходит не слишком тяжело, отмечает телеканал 360.