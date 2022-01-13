13 января 2022

Разработчик «Спутник V» заразился «Омикроном»

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Александр Гинцбург сообщил, что заразился «Омикроном» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, который является разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», заразился новым штаммом «Омикрон». Однако из-за того, что ранее он сделал прививку, болезнь протекала легко.

«Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к „Омикрону“, я бы и не узнал, что был им инфицирован. Но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — сообщил ученый изданию РИА «Новости».

Он пояснил, что мог заразиться вирусом при поездке за границу. Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не нуждается в модификации под новый штамм. Он также дополнил, что »«Спутник V» гораздо лучше других вакцин приспособлен к противостоянию изменчивости коронавируса, передают «Невские новости».

В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупреждал, что скорость распространения «Омикрона» высокая. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». При этом сама болезнь проходит не слишком тяжело, отмечает телеканал 360.

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Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, который является разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», заразился новым штаммом «Омикрон». Однако из-за того, что ранее он сделал прививку, болезнь протекала легко. «Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к „Омикрону“, я бы и не узнал, что был им инфицирован. Но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — сообщил ученый изданию РИА «Новости». Он пояснил, что мог заразиться вирусом при поездке за границу. Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не нуждается в модификации под новый штамм. Он также дополнил, что »«Спутник V» гораздо лучше других вакцин приспособлен к противостоянию изменчивости коронавируса, передают «Невские новости». В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупреждал, что скорость распространения «Омикрона» высокая. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». При этом сама болезнь проходит не слишком тяжело, отмечает телеканал 360.
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