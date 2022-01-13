Разработчик «Спутник V» заразился «Омикроном»

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, который является разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», заразился новым штаммом «Омикрон». Однако из-за того, что ранее он сделал прививку, болезнь протекала легко.
«Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к „Омикрону“, я бы и не узнал, что был им инфицирован. Но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — сообщил ученый изданию РИА «Новости».
Он пояснил, что мог заразиться вирусом при поездке за границу. Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не нуждается в модификации под новый штамм. Он также дополнил, что »«Спутник V» гораздо лучше других вакцин приспособлен к противостоянию изменчивости коронавируса, передают «Невские новости».
В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупреждал, что скорость распространения «Омикрона» высокая. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». При этом сама болезнь проходит не слишком тяжело, отмечает телеканал 360.
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, который является разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», заразился новым штаммом «Омикрон». Однако из-за того, что ранее он сделал прививку, болезнь протекала легко. «Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к „Омикрону“, я бы и не узнал, что был им инфицирован. Но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — сообщил ученый изданию РИА «Новости». Он пояснил, что мог заразиться вирусом при поездке за границу. Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не нуждается в модификации под новый штамм. Он также дополнил, что »«Спутник V» гораздо лучше других вакцин приспособлен к противостоянию изменчивости коронавируса, передают «Невские новости». В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупреждал, что скорость распространения «Омикрона» высокая. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». При этом сама болезнь проходит не слишком тяжело, отмечает телеканал 360.