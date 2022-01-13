В Пермском крае синоптики прогнозируют аномально низкое давление

Стрелки барометра покажут аномальные значения Фото: Святослав Логинов © URA.RU

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Пермском крае в воскресенье, 16 января. Аномалия связана с прохождением глубокого циклона, говорят синоптики.

«К воскресенью циклон достигнет Пермского края. Несмотря на то, что он уже будет заполняться, атмосферное давление в южных районах понизится до 976-978 гПа, что случается приблизительно один раз в 2-3 года», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». Нормальным считается давление в 1 013,25 гПа.

Выходные в Прикамье ожидаются снежными. Температура воздуха днем составит в среднем -7… -12 градусов.