13 января 2022

В Пермском крае синоптики прогнозируют аномально низкое давление

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Елена Пензина, Иван Серебряков. Опрос жителей. Красноярск., барометр, вымпел, красноярский городской совет депутатов
Стрелки барометра покажут аномальные значения Фото:

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Пермском крае в воскресенье, 16 января. Аномалия связана с прохождением глубокого циклона, говорят синоптики.

«К воскресенью циклон достигнет Пермского края. Несмотря на то, что он уже будет заполняться, атмосферное давление в южных районах понизится до 976-978 гПа, что случается приблизительно один раз в 2-3 года», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». Нормальным считается давление в 1 013,25 гПа.

Выходные в Прикамье ожидаются снежными. Температура воздуха днем составит в среднем -7… -12 градусов.

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Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Пермском крае в воскресенье, 16 января. Аномалия связана с прохождением глубокого циклона, говорят синоптики. «К воскресенью циклон достигнет Пермского края. Несмотря на то, что он уже будет заполняться, атмосферное давление в южных районах понизится до 976-978 гПа, что случается приблизительно один раз в 2-3 года», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». Нормальным считается давление в 1 013,25 гПа. Выходные в Прикамье ожидаются снежными. Температура воздуха днем составит в среднем -7… -12 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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