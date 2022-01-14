14 января 2022

В России нашли способ борьбы с подорожанием квартир в новых домах

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК
Законопроект поможет избавиться от искусственного завышения цен дольщиками Фото:

Девелоперам хотят запретить оказывать давление на дольщиков, вынуждая разрывать договоры, чтобы перепродать квартиры, искусственно повысив цену на рынке. Такая инициатива, предложенная российскими депутатами и сенаторами, будет рассмотрена в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы РФ.

Для исключения давления на дольщиков предлагается уточнить, что эскроу-счета должны открываться на срок не менее срока ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, но не более чем на пять лет, сообщает «Парламентская газета». По словам авторов законопроекта, сейчас некоторые застройщики давят на дольщиков, убеждая их расторгнуть контракт, для того, чтобы в дальнейшем оформить договор по более высокой цене с новым покупателем.

Отмечается, что если строительство не может завершиться в срок, то продление действия эскроу-счетов будет произведено автоматически, если дольщик не решит забрать свои деньги. Закон должен ступить в силу со дня его официального опубликования, а также он распространится на договоры долевого участия, которые были заключены до принятия законопроекта.

Ранее сообщалось, что застройщики предрекли значительный рост цен на квартиры в новостройках в 2022 году. В Минстрое предложили снизить подорожание жилья путем упрощения процедуры кредитования девелоперов.

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Девелоперам хотят запретить оказывать давление на дольщиков, вынуждая разрывать договоры, чтобы перепродать квартиры, искусственно повысив цену на рынке. Такая инициатива, предложенная российскими депутатами и сенаторами, будет рассмотрена в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы РФ. Для исключения давления на дольщиков предлагается уточнить, что эскроу-счета должны открываться на срок не менее срока ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, но не более чем на пять лет, сообщает «Парламентская газета». По словам авторов законопроекта, сейчас некоторые застройщики давят на дольщиков, убеждая их расторгнуть контракт, для того, чтобы в дальнейшем оформить договор по более высокой цене с новым покупателем. Отмечается, что если строительство не может завершиться в срок, то продление действия эскроу-счетов будет произведено автоматически, если дольщик не решит забрать свои деньги. Закон должен ступить в силу со дня его официального опубликования, а также он распространится на договоры долевого участия, которые были заключены до принятия законопроекта. Ранее сообщалось, что застройщики предрекли значительный рост цен на квартиры в новостройках в 2022 году. В Минстрое предложили снизить подорожание жилья путем упрощения процедуры кредитования девелоперов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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