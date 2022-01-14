В России нашли способ борьбы с подорожанием квартир в новых домах

Девелоперам хотят запретить оказывать давление на дольщиков, вынуждая разрывать договоры, чтобы перепродать квартиры, искусственно повысив цену на рынке. Такая инициатива, предложенная российскими депутатами и сенаторами, будет рассмотрена в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы РФ.
Для исключения давления на дольщиков предлагается уточнить, что эскроу-счета должны открываться на срок не менее срока ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, но не более чем на пять лет, сообщает «Парламентская газета». По словам авторов законопроекта, сейчас некоторые застройщики давят на дольщиков, убеждая их расторгнуть контракт, для того, чтобы в дальнейшем оформить договор по более высокой цене с новым покупателем.
Отмечается, что если строительство не может завершиться в срок, то продление действия эскроу-счетов будет произведено автоматически, если дольщик не решит забрать свои деньги. Закон должен ступить в силу со дня его официального опубликования, а также он распространится на договоры долевого участия, которые были заключены до принятия законопроекта.
Девелоперам хотят запретить оказывать давление на дольщиков, вынуждая разрывать договоры, чтобы перепродать квартиры, искусственно повысив цену на рынке. Такая инициатива, предложенная российскими депутатами и сенаторами, будет рассмотрена в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы РФ. Для исключения давления на дольщиков предлагается уточнить, что эскроу-счета должны открываться на срок не менее срока ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, но не более чем на пять лет, сообщает «Парламентская газета». По словам авторов законопроекта, сейчас некоторые застройщики давят на дольщиков, убеждая их расторгнуть контракт, для того, чтобы в дальнейшем оформить договор по более высокой цене с новым покупателем. Отмечается, что если строительство не может завершиться в срок, то продление действия эскроу-счетов будет произведено автоматически, если дольщик не решит забрать свои деньги. Закон должен ступить в силу со дня его официального опубликования, а также он распространится на договоры долевого участия, которые были заключены до принятия законопроекта. Ранее сообщалось, что застройщики предрекли значительный рост цен на квартиры в новостройках в 2022 году. В Минстрое предложили снизить подорожание жилья путем упрощения процедуры кредитования девелоперов.