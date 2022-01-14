В России нашли способ борьбы с подорожанием квартир в новых домах

15 января 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Законопроект поможет избавиться от искусственного завышения цен дольщиками Фото: Размик Закарян © URA.RU Девелоперам хотят запретить оказывать давление на дольщиков, вынуждая разрывать договоры, чтобы перепродать квартиры, искусственно повысив цену на рынке. Такая инициатива, предложенная российскими депутатами и сенаторами, будет рассмотрена в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы РФ. Для исключения давления на дольщиков предлагается уточнить, что эскроу-счета должны открываться на срок не менее срока ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, но не более чем на пять лет, сообщает «Парламентская газета». По словам авторов законопроекта, сейчас некоторые застройщики давят на дольщиков, убеждая их расторгнуть контракт, для того, чтобы в дальнейшем оформить договор по более высокой цене с новым покупателем. Отмечается, что если строительство не может завершиться в срок, то продление действия эскроу-счетов будет произведено автоматически, если дольщик не решит забрать свои деньги. Закон должен ступить в силу со дня его официального опубликования, а также он распространится на договоры долевого участия, которые были заключены до принятия законопроекта. Ранее сообщалось, что застройщики предрекли значительный рост цен на квартиры в новостройках в 2022 году. В Минстрое предложили снизить подорожание жилья путем упрощения процедуры кредитования девелоперов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Девелоперам хотят запретить оказывать давление на дольщиков, вынуждая разрывать договоры, чтобы перепродать квартиры, искусственно повысив цену на рынке. Такая инициатива, предложенная российскими депутатами и сенаторами, будет рассмотрена в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы РФ. Для исключения давления на дольщиков предлагается уточнить, что эскроу-счета должны открываться на срок не менее срока ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, но не более чем на пять лет, сообщает «Парламентская газета». По словам авторов законопроекта, сейчас некоторые застройщики давят на дольщиков, убеждая их расторгнуть контракт, для того, чтобы в дальнейшем оформить договор по более высокой цене с новым покупателем. Отмечается, что если строительство не может завершиться в срок, то продление действия эскроу-счетов будет произведено автоматически, если дольщик не решит забрать свои деньги. Закон должен ступить в силу со дня его официального опубликования, а также он распространится на договоры долевого участия, которые были заключены до принятия законопроекта. Ранее сообщалось, что застройщики предрекли значительный рост цен на квартиры в новостройках в 2022 году. В Минстрое предложили снизить подорожание жилья путем упрощения процедуры кредитования девелоперов.