В Минстрое нашли способ снизить цены на жилье в России

10 января 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

По словам Рифата Гарипова, девелоперы сэкономят до 15% бюджета из-за упрощения получения кредитов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Упрощение процесса получения кредитов на стройку позволит девелоперам экономить около 1-15% от всех затрат. Об этом заявил председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. «Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков», — приводят слова Рифата Гарипова «Известия». Он добавил, что новые механизмы, над которыми работают комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов, позволят сэкономить до 10-15% бюджета застройщика, что может повлиять и на конечную стоимость жилья. Гарипов объяснил, что трудозатраты на преодоление административных барьеров составляют 15% от расходов девелоперов, а еще 11% уходят на получение технических условий. Также это позволит сократить сроки вывода проектов на рынок, что положительно отразится на расходах, считает директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина. Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что упрощение получения кредита повысит конкуренцию между банками, что может привести к дополнительным бонусам и снижению ставок. По его мнению, девелоперы смогут снизить цены на квартиры на 5-10%. Ранее сообщалось, что застройщики назвали условие, способное привести к повышению стоимости жилья в России на 40%. Девелоперы предрекли подорожание квартир в новостройках на 15%. Россиянам объяснили рост цен на вторичное жилье, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Упрощение процесса получения кредитов на стройку позволит девелоперам экономить около 1-15% от всех затрат. Об этом заявил председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. «Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков», — приводят слова Рифата Гарипова «Известия». Он добавил, что новые механизмы, над которыми работают комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов, позволят сэкономить до 10-15% бюджета застройщика, что может повлиять и на конечную стоимость жилья. Гарипов объяснил, что трудозатраты на преодоление административных барьеров составляют 15% от расходов девелоперов, а еще 11% уходят на получение технических условий. Также это позволит сократить сроки вывода проектов на рынок, что положительно отразится на расходах, считает директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина. Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что упрощение получения кредита повысит конкуренцию между банками, что может привести к дополнительным бонусам и снижению ставок. По его мнению, девелоперы смогут снизить цены на квартиры на 5-10%. Ранее сообщалось, что застройщики назвали условие, способное привести к повышению стоимости жилья в России на 40%. Девелоперы предрекли подорожание квартир в новостройках на 15%. Россиянам объяснили рост цен на вторичное жилье, передает телеканал 360.