Сотни детей эвакуировали из школы Челябинска из-за пожара

В момент пожара в школе находились ученики 9-11-х классы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за пожара в школе №152 в Челябинске эвакуировали 200 учеников. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание произошло в техническом помещении на первом этаже. К приезду пожарных сотрудникам школы удалось частично потушить огонь.

«Сегодня утром сработала автоматическая пожарная сигнализация в школе. Загорелся электроприбор в техническом помещении на первом этаже. До прибытия пожарных подразделений администрацией из здания были эвакуированы 213 человек: 200 детей и 13 сотрудников», — приводит портал 74.ру сообщение ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудница школы сообщила СМИ, что в момент происшествия в школе находились ученики с 9 по 11 класс. До приезда пожарных персоналу школы удалось потушить огонь на площади один метр. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали возгорание и проветрили помещение.

Пожар произошел в помещении, где хранится уборочный инвентарь. Какой именно прибор загорелся в комнате — неизвестно. Здание образовательного учреждения до сих проветривают, учащихся отпустили по домам.

В начале декабре 2021 года пожар произошел в челябинской школе № 105. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание началось в электрощитовой. Из-за пожара пришлось эвакуировать учащихся и педагогов. В результате происшествия никто не пострадал.

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