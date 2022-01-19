19 января 2022

Портрет челябинского губернатора поместили на пиццу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Званый ужин в ресторане
Итальянские рестораторы выпустили первую пиццу-портрет (фото из архива) Фото:

Портрет губернатора Челябинской области Алексея Текслера поместили на пиццу и отправили в печь. Таким образом итальянские рестораторы из Копейска решили поздравить Текслера с днем рождения. В пресс-службе губернатора URA.RU не стали комментировать столь креативную идею.

«Из нашей печи вышла первая пицца-портрет. Мы решили посвятить ее губернатору Челябинской области. Он отмечает свой день рождения. Также мы хотели бы поздравить всех православных со светлым праздником Крещения», — написал владелец семейной пиццерии «Подди-пицца» Луиджи на свое странице в Instagram.

19 января Текслеру исполнилось 49 лет. В этот день губернатор совершил поездку в Южноуральск.

В резиденции губернатора не комментируют креатив рестораторов
Пиццу с лицом губернатора отправили запекаться в печь

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Портрет губернатора Челябинской области Алексея Текслера поместили на пиццу и отправили в печь. Таким образом итальянские рестораторы из Копейска решили поздравить Текслера с днем рождения. В пресс-службе губернатора URA.RU не стали комментировать столь креативную идею. «Из нашей печи вышла первая пицца-портрет. Мы решили посвятить ее губернатору Челябинской области. Он отмечает свой день рождения. Также мы хотели бы поздравить всех православных со светлым праздником Крещения», — написал владелец семейной пиццерии «Подди-пицца» Луиджи на свое странице в Instagram. 19 января Текслеру исполнилось 49 лет. В этот день губернатор совершил поездку в Южноуральск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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