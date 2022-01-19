Итальянские рестораторы выпустили первую пиццу-портрет (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Портрет губернатора Челябинской области Алексея Текслера поместили на пиццу и отправили в печь. Таким образом итальянские рестораторы из Копейска решили поздравить Текслера с днем рождения. В пресс-службе губернатора URA.RU не стали комментировать столь креативную идею.

«Из нашей печи вышла первая пицца-портрет. Мы решили посвятить ее губернатору Челябинской области. Он отмечает свой день рождения. Также мы хотели бы поздравить всех православных со светлым праздником Крещения», — написал владелец семейной пиццерии «Подди-пицца» Луиджи на свое странице в Instagram.

19 января Текслеру исполнилось 49 лет. В этот день губернатор совершил поездку в Южноуральск.

В резиденции губернатора не комментируют креатив рестораторов Instagram, скрин poddipizza

Пиццу с лицом губернатора отправили запекаться в печь Instagram, скрин poddipizza