Челябинца осудили на 11 лет за контрабанду из США

Вместо посылки из Америки челябинец получил срок в колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителя Челябинской области отправили в колонию строгого режима за контрабанду наркотиков из США. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Житель города Миасса вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, находящимся на территории США. Сообщник по международной почте контрабандой отправил ему в Челябинскую область 35 граммов наркотик растительного происхождения», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Миасский городской суд признал 43-летнего мужчину виновным в совершении незаконного перемещения через таможенную границу наркотического средства в крупном размере. Ближайшие 11 лет ему придется провести в колонии строгого режима.