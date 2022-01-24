24 января 2022

Челябинца осудили на 11 лет за контрабанду из США

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Вместо посылки из Америки челябинец получил срок в колонии строгого режима Фото:

Жителя Челябинской области отправили в колонию строгого режима за контрабанду наркотиков из США. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Житель города Миасса вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, находящимся на территории США. Сообщник по международной почте контрабандой отправил ему в Челябинскую область 35 граммов наркотик растительного происхождения», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Миасский городской суд признал 43-летнего мужчину виновным в совершении незаконного перемещения через таможенную границу наркотического средства в крупном размере. Ближайшие 11 лет ему придется провести в колонии строгого режима.

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Жителя Челябинской области отправили в колонию строгого режима за контрабанду наркотиков из США. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Житель города Миасса вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, находящимся на территории США. Сообщник по международной почте контрабандой отправил ему в Челябинскую область 35 граммов наркотик растительного происхождения», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Миасский городской суд признал 43-летнего мужчину виновным в совершении незаконного перемещения через таможенную границу наркотического средства в крупном размере. Ближайшие 11 лет ему придется провести в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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