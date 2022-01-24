Пермские учителя вышли в финал президентского конкурса

Команда школы №77 на конкурсе в Нижнем Новгороде пресс-служба губернатора Пермского края

Команда пермской школы №77 вышла в финал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» среди участников из Приволжского федерального округа. Всего заявки на участие в соревновании подали 36 758 человек, из них 6 057 из ПФО, отметили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«На площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского собрались 47 команд Приволжья. Пермский край представляли 8 команд. По итогам всех испытаний в финал прошел коллектив пермской школы №77 с углубленным изучением английского языка в составе директора Елены Иконниковой, замдиректора по воспитательной работе Анны Сухих, учителя русского языка и литературы Ольги Фетюковой и педагога дополнительного образования Марии Половинко», — говорится на сайте главы Прикамья.

Призеры конкурса «Флагманы образования. Школа» смогут повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв. Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом.

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