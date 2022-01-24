24 января 2022

Пермские учителя вышли в финал президентского конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Команда школы №77 на конкурсе в Нижнем Новгороде

Команда пермской школы №77 вышла в финал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» среди участников из Приволжского федерального округа. Всего заявки на участие в соревновании подали 36 758 человек, из них 6 057 из ПФО, отметили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«На площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского собрались 47 команд Приволжья. Пермский край представляли 8 команд. По итогам всех испытаний в финал прошел коллектив пермской школы №77 с углубленным изучением английского языка в составе директора Елены Иконниковой, замдиректора по воспитательной работе Анны Сухих, учителя русского языка и литературы Ольги Фетюковой и педагога дополнительного образования Марии Половинко», — говорится на сайте главы Прикамья.

Призеры конкурса «Флагманы образования. Школа» смогут повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв. Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом.

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Команда пермской школы №77 вышла в финал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» среди участников из Приволжского федерального округа. Всего заявки на участие в соревновании подали 36 758 человек, из них 6 057 из ПФО, отметили в пресс-службе губернатора Пермского края. «На площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского собрались 47 команд Приволжья. Пермский край представляли 8 команд. По итогам всех испытаний в финал прошел коллектив пермской школы №77 с углубленным изучением английского языка в составе директора Елены Иконниковой, замдиректора по воспитательной работе Анны Сухих, учителя русского языка и литературы Ольги Фетюковой и педагога дополнительного образования Марии Половинко», — говорится на сайте главы Прикамья. Призеры конкурса «Флагманы образования. Школа» смогут повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв. Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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