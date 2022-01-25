Структура Минобороны проиграла суд челябинскому правительству

Военные коммунальщики проспорили гражданским чиновникам почти 40 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минобороны РФ не сумело отсудить у правительства Челябинской области порядка 36 миллионов рублей, следует из базы судебных дел. Процесс, где истцом выступало ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», дочернее предприятие Минобороны, а ответчиком минтарифов области, завершился в пользу последнего.

«Решение нижестоящей инстанции оставлено без изменения. Апелляционная жалоба ФГБУ „Центральное жилищно-коммунальное управление“ — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде по итогам заседания, прошедшего 26 января.

Военные коммунальщики пытаются взыскать с челябинских властей 35 млн 874 тысячи рублей 96 потерь (убытков), вызванных межтарифной разницей. Речь идет о разнице тарифов на отопление и горячую воду для жителей военных городков региона и ставок челябинского министерства тарифного регулирования.

«Документы истца не соответствовали требованиям порядка предоставления субсидий», — пояснили по этому поводу URA.RU в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона. В Центральном жилищно-коммунальном управлении на запрос агентства не ответили.

Тяжба тянется с 2020 года. Проиграв процесс, коммунальщики добились нового рассмотрения дела. Потерпев неудачу в очередной раз, они подали апелляцию — и опять суд принял сторону челябинских чиновников.

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