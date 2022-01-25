25 января 2022

В челябинском СИЗО найден мертвым обвиняемый в педофилии

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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, решетка, дежурный кпп
Тело 42-летнего мужчины найдено в СИЗО №2 Магнитогорска Фото:

В СИЗО №2 Магнитогорска найдено тело 42-летнего мужчины, задержанного по обвинению в сексуальных домогательствах к ребенку. В ГУ ФСИН по Челябинской области подтвердили данный инцидент, но не стали подтверждать статью задержанного.

«В камере был обнаружено тело заключенного без признаков насильственной смерти. Смерть констатировали и прибывшие на место медики. По данному факту проводится проверка. Предварительной причиной смерти является суицид», — пояснили в ведомстве.

Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что мужчина был задержан по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что пока нет оснований считать, что смерть была насильственного характера. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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В СИЗО №2 Магнитогорска найдено тело 42-летнего мужчины, задержанного по обвинению в сексуальных домогательствах к ребенку. В ГУ ФСИН по Челябинской области подтвердили данный инцидент, но не стали подтверждать статью задержанного. «В камере был обнаружено тело заключенного без признаков насильственной смерти. Смерть констатировали и прибывшие на место медики. По данному факту проводится проверка. Предварительной причиной смерти является суицид», — пояснили в ведомстве. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что мужчина был задержан по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что пока нет оснований считать, что смерть была насильственного характера. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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