В челябинском СИЗО найден мертвым обвиняемый в педофилии

Тело 42-летнего мужчины найдено в СИЗО №2 Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU

В СИЗО №2 Магнитогорска найдено тело 42-летнего мужчины, задержанного по обвинению в сексуальных домогательствах к ребенку. В ГУ ФСИН по Челябинской области подтвердили данный инцидент, но не стали подтверждать статью задержанного.

«В камере был обнаружено тело заключенного без признаков насильственной смерти. Смерть констатировали и прибывшие на место медики. По данному факту проводится проверка. Предварительной причиной смерти является суицид», — пояснили в ведомстве.

Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что мужчина был задержан по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что пока нет оснований считать, что смерть была насильственного характера. Обстоятельства случившегося устанавливаются.