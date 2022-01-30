Украина откажется от российской энергии. Сроки

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, лэп, электросети, энергетика, электричество, челябинск-екатеринбург
На Украине надеются снизить влияние России с помощью отказа от ее энергосистемы Фото:

Украина готова отказаться от российской и белорусской энергосистем и перейти на их европейский аналог ENTSO-E уже в феврале 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина придерживается линии полной интеграции с европейской энергетической системой. Она даст возможность отделиться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси», — заявил Шмыгаль во время своего выступления в Верховной Раде, трансляция которого велась на youtube-канале Информационного управления украинского парламента.

Шмыгаль подчеркнул, что отказ от российской энергосистемы позволит в долгосрочной перспективе снизить влияние Москвы не только на Киев, но также и на страны Европы. Кроме того, переход к европейским аналогам положительно отразится на стойкости украинской энергосистемы.

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Украина готова отказаться от российской и белорусской энергосистем и перейти на их европейский аналог ENTSO-E уже в феврале 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Украина придерживается линии полной интеграции с европейской энергетической системой. Она даст возможность отделиться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси», — заявил Шмыгаль во время своего выступления в Верховной Раде, трансляция которого велась на youtube-канале Информационного управления украинского парламента. Шмыгаль подчеркнул, что отказ от российской энергосистемы позволит в долгосрочной перспективе снизить влияние Москвы не только на Киев, но также и на страны Европы. Кроме того, переход к европейским аналогам положительно отразится на стойкости украинской энергосистемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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