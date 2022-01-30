На Украине надеются снизить влияние России с помощью отказа от ее энергосистемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украина готова отказаться от российской и белорусской энергосистем и перейти на их европейский аналог ENTSO-E уже в феврале 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина придерживается линии полной интеграции с европейской энергетической системой. Она даст возможность отделиться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси», — заявил Шмыгаль во время своего выступления в Верховной Раде, трансляция которого велась на youtube-канале Информационного управления украинского парламента.

Шмыгаль подчеркнул, что отказ от российской энергосистемы позволит в долгосрочной перспективе снизить влияние Москвы не только на Киев, но также и на страны Европы. Кроме того, переход к европейским аналогам положительно отразится на стойкости украинской энергосистемы.