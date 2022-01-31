Путин дал новые должности генералам в руководстве МВД России

31 января 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Президент назначил пять генералов и пять полковников на новые должности в центральном аппарате МВД России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Президент России Владимир Путин назначил пять генералов и пять полковников на новые должности в центральном аппарате МВД России. Информация об этом содержится в указе главы государства, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. «Назначены: полковник полиции Горохов Дмитрий Александрович — заместителем начальника Главного управления собственной безопасности МВД России. Полковник внутренней службы Кухаренок Сергей Евгеньевич — заместителем начальника департамента государственной службы и кадров МВД России. Полковник полиции Шевелев Герман Владимирович — заместителем начальника оперативно-поискового бюро МВД России», — говорится в документе от 31 января. В список новых руководителей также попали пять генералов. Среди них — генерал-майор Иван Горбунов (начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России), генерал-майор Александр Юрчин (начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России), генерал-майор Юрий Войнов (начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России), генерал-майор Ильдар Сафиуллин (начальник главного информационно-аналитического центра МВД России) и генерал-лейтенант Олег Калинкин (начальник главного управления на транспорте МВД России). Новые должности получили еще два полковника. Полковник Валерий Калачев стал начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а полковник Роман Терентьев занял пост начальника управления международного сотрудничества МВД России. Подтвердить или опровергнуть информацию о назначении в МВД России на момент публикации не удалось. Документ на данный момент официально не опубликован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин назначил пять генералов и пять полковников на новые должности в центральном аппарате МВД России. Информация об этом содержится в указе главы государства, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. «Назначены: полковник полиции Горохов Дмитрий Александрович — заместителем начальника Главного управления собственной безопасности МВД России. Полковник внутренней службы Кухаренок Сергей Евгеньевич — заместителем начальника департамента государственной службы и кадров МВД России. Полковник полиции Шевелев Герман Владимирович — заместителем начальника оперативно-поискового бюро МВД России», — говорится в документе от 31 января. В список новых руководителей также попали пять генералов. Среди них — генерал-майор Иван Горбунов (начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России), генерал-майор Александр Юрчин (начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России), генерал-майор Юрий Войнов (начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России), генерал-майор Ильдар Сафиуллин (начальник главного информационно-аналитического центра МВД России) и генерал-лейтенант Олег Калинкин (начальник главного управления на транспорте МВД России). Новые должности получили еще два полковника. Полковник Валерий Калачев стал начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а полковник Роман Терентьев занял пост начальника управления международного сотрудничества МВД России. Подтвердить или опровергнуть информацию о назначении в МВД России на момент публикации не удалось. Документ на данный момент официально не опубликован.