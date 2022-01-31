Премьер-министр Венгрии поедет к Путину просить газ

31 января 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Помимо поставок газа, Виктор Орбан обсудит с Владимиром Путиным экономическое сотрудничество России и Венгрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву намерен добиться увеличения поставок российского газа в республику. Об этом глава правительства заявил в эфире Radio Kossuth. По словам Орбана, Будапешт нацелен на сбалансированные экономические отношения с Москвой. «Я пойду к президенту [России Владимиру Путину], как и каждый год, за исключением, пожалуй, пандемических лет. Я хотел бы увеличить объем газа, который закреплен за нами в российско-венгерском газовом соглашении и который мы гарантированно получим. В рамках российско-венгерских отношений моя цель на переговорах — увеличить в долгосрочной перспективе переговорный объем газа, доступный нам в настоящее время», — цитирует выступление Виктора Орбана официальный сайт правительства Венгрии. Премьер-министр Венгрии посетит Россию 1 февраля 2022 года. На встрече с президентом РФ Орбан также намерен обсудить экономическое сотрудничество двух стран в пищевой промышленности, туризме и космической отрасли. По словам премьер-министра, по последней теме Венгрия обладает достаточными рыночными возможностями и знаниями. Орбан подчеркнул, что в ходе переговоров не удастся избежать обсуждения ситуации с европейской безопасностью. По словам премьер-министра, Будапешт выступает за поддержание мира в Европе. Орбан напомнил, что Венгрия является членом НАТО и Евросоюза, поэтому перед переговорами с Путиным он проконсультировался с западными союзниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву намерен добиться увеличения поставок российского газа в республику. Об этом глава правительства заявил в эфире Radio Kossuth. По словам Орбана, Будапешт нацелен на сбалансированные экономические отношения с Москвой. «Я пойду к президенту [России Владимиру Путину], как и каждый год, за исключением, пожалуй, пандемических лет. Я хотел бы увеличить объем газа, который закреплен за нами в российско-венгерском газовом соглашении и который мы гарантированно получим. В рамках российско-венгерских отношений моя цель на переговорах — увеличить в долгосрочной перспективе переговорный объем газа, доступный нам в настоящее время», — цитирует выступление Виктора Орбана официальный сайт правительства Венгрии. Премьер-министр Венгрии посетит Россию 1 февраля 2022 года. На встрече с президентом РФ Орбан также намерен обсудить экономическое сотрудничество двух стран в пищевой промышленности, туризме и космической отрасли. По словам премьер-министра, по последней теме Венгрия обладает достаточными рыночными возможностями и знаниями. Орбан подчеркнул, что в ходе переговоров не удастся избежать обсуждения ситуации с европейской безопасностью. По словам премьер-министра, Будапешт выступает за поддержание мира в Европе. Орбан напомнил, что Венгрия является членом НАТО и Евросоюза, поэтому перед переговорами с Путиным он проконсультировался с западными союзниками.