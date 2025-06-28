В районе рудника «Маяк» в Норильске Красноярского края произошло обрушение грунта на глубине 25 метров. На месте ЧП находился вагончик, в котором, по предварительным данным, могла находиться женщина-сторож. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей, информирует прокуратура региона.
«Норильске полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на месте обвала грунта в районе гаражного массива у рудника Маяк. Сотрудниками органов внутренних дел оцеплен участок обвала, оказывается содействие коллегам из МЧС», — рассказали в ведомстве.
В Красноярском крае прокуратура инициировала проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка деятельности эксплуатирующей компании. Кроме того, будут проверены действия органов местного самоуправления.
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