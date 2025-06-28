В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров. Фото

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Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника «Маяк»
Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника «Маяк» Фото:

В районе рудника «Маяк» в Норильске Красноярского края произошло обрушение грунта на глубине 25 метров. На месте ЧП находился вагончик, в котором, по предварительным данным, могла находиться женщина-сторож. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей, информирует прокуратура региона.

«Норильске полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на месте обвала грунта в районе гаражного массива у рудника Маяк. Сотрудниками органов внутренних дел оцеплен участок обвала, оказывается содействие коллегам из МЧС», — рассказали в ведомстве. 

В Красноярском крае прокуратура инициировала проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка деятельности эксплуатирующей компании. Кроме того, будут проверены действия органов местного самоуправления.

На территории обвала может находиться женщина-сторож
На территории обвала может находиться женщина-сторож
Фото:

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В районе рудника «Маяк» в Норильске Красноярского края произошло обрушение грунта на глубине 25 метров. На месте ЧП находился вагончик, в котором, по предварительным данным, могла находиться женщина-сторож. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей, информирует прокуратура региона. «Норильске полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на месте обвала грунта в районе гаражного массива у рудника Маяк. Сотрудниками органов внутренних дел оцеплен участок обвала, оказывается содействие коллегам из МЧС», — рассказали в ведомстве.  В Красноярском крае прокуратура инициировала проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка деятельности эксплуатирующей компании. Кроме того, будут проверены действия органов местного самоуправления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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