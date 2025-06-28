Три страны Балтии выходят из договора о запрете мин

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Литва, Латвия и Эстония вышли из международного соглашения ООН по запрету мин
Литва, Латвия и Эстония вышли из международного соглашения ООН по запрету мин Фото:

Литва, Латвия и Эстония официально уведомили государства-члены ООН о своем решении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Соответствующие заявления распространили МИД указанных стран. Так, в латвийском внешнеполитическом ведомстве считают, что отказ от обязательств обеспечит государству гибкость для усиления системы сдерживания и повышения уровня защиты своих территорий и граждан.

«Латвия, Эстония и Литва представили свои документы о выходе 27 июня. В соответствии с Конвенцией выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа», — говорится в заявлении МИД Латвии. Информацию передает «Интерфакс». 

В ведомстве также подчеркнули, что с момента присоединения балтийских стран к данному международному соглашению ситуация в сфере региональной безопасности значительно изменилась. В свою очередь, в МИД Эстонии заявили, что на этом фоне страна вынуждена предоставить своей армии дополнительные возможности для укрепления обороны.

Кроме того, глава ведомства Литвы Кястутис Будрис, комментируя решение о выходе из Конвенции, подчеркнул, что этот шаг был непростым. Перед лицом возникающих угроз страна готова принимать все меры, в том числе и военные, для обеспечения безопасности своего суверенитета и граждан, а также каждого участка территорий НАТО. В то же время Будрис заверил, что Литва сохраняет ответственный подход к вопросам обороны и международному гуманитарному праву, в том числе обязательствам по защите мирных граждан. 

Оттавская конвенция предусматривает полный запрет на применение, производство, накопление и передачу противопехотных мин, а также обязывает страны-участницы уничтожить свои запасы этого вооружения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. На данный момент к нему присоединились уже 163 государства. Однако ранее замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что страна рассматривает вопрос выхода из конвенции для обеспечения обороноспособности страны. Киев присоединился к соглашению в 2006 году. 

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Литва, Латвия и Эстония официально уведомили государства-члены ООН о своем решении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Соответствующие заявления распространили МИД указанных стран. Так, в латвийском внешнеполитическом ведомстве считают, что отказ от обязательств обеспечит государству гибкость для усиления системы сдерживания и повышения уровня защиты своих территорий и граждан. «Латвия, Эстония и Литва представили свои документы о выходе 27 июня. В соответствии с Конвенцией выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа», — говорится в заявлении МИД Латвии. Информацию передает «Интерфакс».  В ведомстве также подчеркнули, что с момента присоединения балтийских стран к данному международному соглашению ситуация в сфере региональной безопасности значительно изменилась. В свою очередь, в МИД Эстонии заявили, что на этом фоне страна вынуждена предоставить своей армии дополнительные возможности для укрепления обороны. Кроме того, глава ведомства Литвы Кястутис Будрис, комментируя решение о выходе из Конвенции, подчеркнул, что этот шаг был непростым. Перед лицом возникающих угроз страна готова принимать все меры, в том числе и военные, для обеспечения безопасности своего суверенитета и граждан, а также каждого участка территорий НАТО. В то же время Будрис заверил, что Литва сохраняет ответственный подход к вопросам обороны и международному гуманитарному праву, в том числе обязательствам по защите мирных граждан.  Оттавская конвенция предусматривает полный запрет на применение, производство, накопление и передачу противопехотных мин, а также обязывает страны-участницы уничтожить свои запасы этого вооружения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. На данный момент к нему присоединились уже 163 государства. Однако ранее замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что страна рассматривает вопрос выхода из конвенции для обеспечения обороноспособности страны. Киев присоединился к соглашению в 2006 году. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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