Из конституции Украины вычеркнули фрагмент о русском языке

Киевская сеть книжных магазинов «Сенс» приурочила к Дню Конституции Украины специальную акцию: посетителям бесплатно выдают экземпляры Конституции с удаленным разделом, посвященным защите русского языка. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в стране признается украинский. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Вместе с тем, в документе предусматривается гарантия свободного развития, использования и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств, а также содействие изучению языков международного общения. Кроме того, вопросы применения языков регулируются Конституцией Украины и соответствующим законодательством.
Издание опубликовало снимок экрана сообщения от книжного магазина, в котором предлагалось приобрести экземпляр Конституции с вычеркнутым положением о защите русского языка. Данная инициатива приурочена к празднованию Дня Конституции, отмечаемого на Украине 28 июня. В сообщении магазина отмечается, что русский язык в Конституции обладает особым статусом языка национального меньшинства. На протяжении длительного времени он преобладал в сферах СМИ, образования и бизнеса. «Мы убеждены, что защита прав меньшинств не должна означать предоставление одному языку преимуществ перед государственным», — говорится в тексте обращения.
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