Военный корреспондент Александр Коц опроверг информацию о том, что российские военные не были отмечены наградами за участие в операции «Поток» при освобождении Курской области от ВСУ. Он отметил, что лично знаком с бойцами, удостоенными наград.
«Информация о том, что никто не получил награды за эту уникальную операцию, не соответствует действительности. Я знаю лично людей, награжденных орденами Мужества. И это реальные участники», — заявил Коц в своем telegram-канале.
Он уточнил, что 27 июня общался с командирами двух подразделений ВС РФ. По их словам, среди подчиненных также есть десятки военных, награжденные за боевые действия в рамках операции. Военкор сообщил, что каждый из участников «Потока» достоин называться настоящим героем, вне зависимости от того, является он добровольцем или контрактником. Александр Коц считает целесообразным учредить специальный знак отличия для всех, кто прошел через испытания операции, а не просто присутствовал на месте боев ради создания фотографий.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид рассказал, что однажды в ходе операции российские бойцы из-за сильной жажды начали разрезать куртки и доставать синтепон, чтобы собрать им конденсат и промочить губы. Однако, по словам Аида, была одна хитрость: военные клали на язык серебряное кольцо, чтобы недолго поговорить между собой, — от контакта металла с поверхностью языка вырабатывалась слюна, передает 360.ru.
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