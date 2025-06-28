CNN: США не стали бросать бомбу в Исфахане из-за глубины объекта

Американские военные не задействовали противобункерные авиабомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator при ударе по ядерному объекту в городе Исфахан (Иран), поскольку он находится на глубоко под землей. Применение этого оружия могло бы не дать желаемого результата, сообщил телеканал CNN.
«Армия США не применяла противобункерные бомбы против одного из крупнейших ядерных объектов Ирана в прошлые выходные, потому что этот объект расположен настолько глубоко, что такие бомбы, скорее всего, не были бы эффективными», — передает телеканал. Отмечается, что первое известное объяснение причин отказа от сброса бомбы — комментарий председателя объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна во время закрытого брифинга для законодателей.
Согласно данным CNN, для атаки в Исфахане использовались исключительно крылатые ракеты Tomahawk. Их запуск производился с подводной лодки США. Американские официальные лица полагают, что на данном объекте сосредоточено примерно 60% запасов обогащенного урана, находящихся в распоряжении Тегерана. Помимо прочего, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф на том же закрытом брифинге отметил, что, согласно оценкам спецслужб Штатов, основная часть иранских запасов обогащенных атомных материалов хранится именно на объектах в Исфахане и Фордо.
Ранее на сайте Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) было опубликовано заявление о том, что на атакованных США объектах Ирана, включая Исфахан и Натанз, находились запасы обогащенного урана. Подобное может привести к радиоактивное и химическое загрязнение на объектах, передает «Национальная служба новостей».
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