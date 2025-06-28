Атаку ВСУ на частный дом в Курской области признали терактом

Атака на частный жилой дом в селе Белица Курской области, осуществленный Вооруженными силами Украины, квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя в селе Белица Курской области. <...> Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт», — написало ведомство в своем telegram-канале. На текущий момент устанавливаются личности причастных к нападению представителей украинских вооруженных формирований.
Следствие установило, что 24 июня 2025 года в дневное время украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона, оснащенного взрывным устройством, совершили прицельный удар по частному домовладению в селе Белица Беловского района Курской области. В результате атаки был ранен мужчина и поврежден его автомобиль. Потерпевший сообщил следователям, что заметил дрон над собой, когда находился возле машины, после чего произошел взрыв. Военные следственные органы назначили судебные экспертизы для определения тяжести вреда здоровью и размера ущерба.
Ранее, 1 июня 2025 года, ВСУ нанесли удары по гражданским объектам в Курске, в результате чего пострадали жилые дома и медицинское учреждение. Следственный комитет также квалифицировал эти действия как теракт.
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