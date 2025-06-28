Хуситы ударили ракетой по объекту в Израиле

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Йеменскую ракету не смогли остановить средства ПВО
Йеменскую ракету не смогли остановить средства ПВО Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) несколько часов назад запустило ракету  в сторону Израиля. Однако ее так и не смогли остановить средства ПВО и она нанесла удар по неуточненному объекту в городе Беэр-Шева, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Йеменские вооруженные силы провели качественную военную операцию, атаковав баллистической ракетой „Зульфикар“ чувствительный израильский объект в оккупированном районе Беэр-Шева. Операция успешно достигла своей цели», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащий хуситам.

Кроме того, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе систем воздушной угрозы. Они были активированы в ряде районов страны. 

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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) несколько часов назад запустило ракету  в сторону Израиля. Однако ее так и не смогли остановить средства ПВО и она нанесла удар по неуточненному объекту в городе Беэр-Шева, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. «Йеменские вооруженные силы провели качественную военную операцию, атаковав баллистической ракетой „Зульфикар“ чувствительный израильский объект в оккупированном районе Беэр-Шева. Операция успешно достигла своей цели», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащий хуситам. Кроме того, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе систем воздушной угрозы. Они были активированы в ряде районов страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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