Хуситы ударили ракетой по объекту в Израиле

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) несколько часов назад запустило ракету в сторону Израиля. Однако ее так и не смогли остановить средства ПВО и она нанесла удар по неуточненному объекту в городе Беэр-Шева, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
«Йеменские вооруженные силы провели качественную военную операцию, атаковав баллистической ракетой „Зульфикар“ чувствительный израильский объект в оккупированном районе Беэр-Шева. Операция успешно достигла своей цели», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащий хуситам.
Кроме того, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе систем воздушной угрозы. Они были активированы в ряде районов страны.
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