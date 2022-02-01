01 февраля 2022

Два врача екатеринбургской больницы умерли после COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной смерти двух сотрудников больницы №8 в Екатеринбурге стала тромбоэмболия легочной артерии Фото:
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Коронавирус COVID-19

Две сотрудницы ДГБ №8 скончались после того, как переболели коронавирусом. В обоих случаях причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Две сотрудницы больницы №8 в Екатеринбурге скончались от тромбоэмболии легочной артерии. Совсем недавно они переболели новой коронавирусной инфекцией. Одна из медиков работала врачом УЗИ, ей было чуть больше 40 лет. Вторая — педиатр со стажем работы более 40 лет», — поделился информацией собеседник агентства.

По словам информатора, недавно обе женщины закрыли больничные и снова приступили к работе. «Казалось бы, болезнь миновала, но последствия ковида, к сожалению, оказались страшными — и уже ничем не помочь. Двух хороших медиков не стало. Двое детей потеряли маму», — сообщил источник.

Редакция URA.RU направила официальные запросы в ДГБ №8 и в региональный минздрав. На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU писало, что в России за сутки госпитализировали 17 487 человек, на 33,8% больше по сравнению с 31 января. Всего в стране за сутки выявлено 125 836 случаев заражения ковидом. Выздоровел 40 301 пациент, умерли 663 человека.

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Две сотрудницы ДГБ №8 скончались после того, как переболели коронавирусом. В обоих случаях причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Две сотрудницы больницы №8 в Екатеринбурге скончались от тромбоэмболии легочной артерии. Совсем недавно они переболели новой коронавирусной инфекцией. Одна из медиков работала врачом УЗИ, ей было чуть больше 40 лет. Вторая — педиатр со стажем работы более 40 лет», — поделился информацией собеседник агентства. По словам информатора, недавно обе женщины закрыли больничные и снова приступили к работе. «Казалось бы, болезнь миновала, но последствия ковида, к сожалению, оказались страшными — и уже ничем не помочь. Двух хороших медиков не стало. Двое детей потеряли маму», — сообщил источник. Редакция URA.RU направила официальные запросы в ДГБ №8 и в региональный минздрав. На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU писало, что в России за сутки госпитализировали 17 487 человек, на 33,8% больше по сравнению с 31 января. Всего в стране за сутки выявлено 125 836 случаев заражения ковидом. Выздоровел 40 301 пациент, умерли 663 человека.
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