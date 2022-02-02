Вечером 2 февраля в Златоусте (Челябинская область) загорелся один из торговых центров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел в микрорайоне №3. Там расположен ТК «Планета».
«Сообщение о пожаре поступило в 23 часа 2 февраля. Спустя пять минут группа тушения прибыла на место. Пожар ликвидировали в 23 часа 18 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.
В ведомстве добавили, что пожар уничтожил девять квадратных метров помещения и вещи, находящиеся в нем. При тушении задействовано 10 человек личного состава, а также две единицы техники.
Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки в помещении. Пострадавших нет.
Вечером 2 февраля в Златоусте (Челябинская область) загорелся один из торговых центров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел в микрорайоне №3. Там расположен ТК «Планета». «Сообщение о пожаре поступило в 23 часа 2 февраля. Спустя пять минут группа тушения прибыла на место. Пожар ликвидировали в 23 часа 18 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона. В ведомстве добавили, что пожар уничтожил девять квадратных метров помещения и вещи, находящиеся в нем. При тушении задействовано 10 человек личного состава, а также две единицы техники. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки в помещении. Пострадавших нет.