02 февраля 2022
01 февраля 2022

В Златоусте загорелся торговый центр. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Причиной пожара стала неисправность в электропроводке Фото:

Вечером 2 февраля в Златоусте (Челябинская область) загорелся один из торговых центров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел в микрорайоне №3. Там расположен ТК «Планета».

«Сообщение о пожаре поступило в 23 часа 2 февраля. Спустя пять минут группа тушения прибыла на место. Пожар ликвидировали в 23 часа 18 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

В ведомстве добавили, что пожар уничтожил девять квадратных метров помещения и вещи, находящиеся в нем. При тушении задействовано 10 человек личного состава, а также две единицы техники.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки в помещении. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вечером 2 февраля в Златоусте (Челябинская область) загорелся один из торговых центров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел в микрорайоне №3. Там расположен ТК «Планета». «Сообщение о пожаре поступило в 23 часа 2 февраля. Спустя пять минут группа тушения прибыла на место. Пожар ликвидировали в 23 часа 18 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона. В ведомстве добавили, что пожар уничтожил девять квадратных метров помещения и вещи, находящиеся в нем. При тушении задействовано 10 человек личного состава, а также две единицы техники. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки в помещении. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...