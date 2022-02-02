Причиной пожара стала неисправность в электропроводке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вечером 2 февраля в Златоусте (Челябинская область) загорелся один из торговых центров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел в микрорайоне №3. Там расположен ТК «Планета».

«Сообщение о пожаре поступило в 23 часа 2 февраля. Спустя пять минут группа тушения прибыла на место. Пожар ликвидировали в 23 часа 18 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

В ведомстве добавили, что пожар уничтожил девять квадратных метров помещения и вещи, находящиеся в нем. При тушении задействовано 10 человек личного состава, а также две единицы техники.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки в помещении. Пострадавших нет.