Возгорание ликвидировано противопожарной бригадой в кротчайшие сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске 3 февраля на улице 9 мая загорелась маршрутка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, автомобиль ехал вне маршрута, пассажиров в салоне не было.

«3 февраля в половине девятого утра поступило сообщение о возгорании маршрутного такси на улице 9 мая. К месту пожара были стянуты три автоцистерны и восемь человек личного состава. Автомобиль находился не на маршруте, пассажиров внутри не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ведомстве добавили, что по предварительным данным причиной воспламенения стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля. Водитель и очевидцы пожара не пострадали.

Сгоревшее маршрутное такси Руслан К. в группе «На дорогах Магнитки!» в ВКонтакте