02 февраля 2022
01 февраля 2022

В Магнитогорске сгорело маршрутное такси. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, пожарный, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Возгорание ликвидировано противопожарной бригадой в кротчайшие сроки Фото:

В Магнитогорске 3 февраля на улице 9 мая загорелась маршрутка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, автомобиль ехал вне маршрута, пассажиров в салоне не было.

«3 февраля в половине девятого утра поступило сообщение о возгорании маршрутного такси на улице 9 мая. К месту пожара были стянуты три автоцистерны и восемь человек личного состава. Автомобиль находился не на маршруте, пассажиров внутри не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ведомстве добавили, что по предварительным данным причиной воспламенения стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля. Водитель и очевидцы пожара не пострадали.

Сгоревшее маршрутное такси

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Магнитогорске 3 февраля на улице 9 мая загорелась маршрутка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, автомобиль ехал вне маршрута, пассажиров в салоне не было. «3 февраля в половине девятого утра поступило сообщение о возгорании маршрутного такси на улице 9 мая. К месту пожара были стянуты три автоцистерны и восемь человек личного состава. Автомобиль находился не на маршруте, пассажиров внутри не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве добавили, что по предварительным данным причиной воспламенения стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля. Водитель и очевидцы пожара не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...