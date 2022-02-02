В Магнитогорске 3 февраля на улице 9 мая загорелась маршрутка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, автомобиль ехал вне маршрута, пассажиров в салоне не было.
«3 февраля в половине девятого утра поступило сообщение о возгорании маршрутного такси на улице 9 мая. К месту пожара были стянуты три автоцистерны и восемь человек личного состава. Автомобиль находился не на маршруте, пассажиров внутри не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.
В ведомстве добавили, что по предварительным данным причиной воспламенения стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля. Водитель и очевидцы пожара не пострадали.
Сгоревшее маршрутное такси
Руслан К. в группе «На дорогах Магнитки!» в ВКонтакте
В Магнитогорске 3 февраля на улице 9 мая загорелась маршрутка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, автомобиль ехал вне маршрута, пассажиров в салоне не было. «3 февраля в половине девятого утра поступило сообщение о возгорании маршрутного такси на улице 9 мая. К месту пожара были стянуты три автоцистерны и восемь человек личного состава. Автомобиль находился не на маршруте, пассажиров внутри не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве добавили, что по предварительным данным причиной воспламенения стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля. Водитель и очевидцы пожара не пострадали.