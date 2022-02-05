Эрдоган заразился «Омикроном»

Эрдоган заразился коронавирусом Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заболел новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас легкая болезнь, которая является разновидностью „Омикрона“», — написал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что будет продолжать свою работу из дома. Болезнь у него и его супруги протекает легко.