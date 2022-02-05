Эрдоган заразился «Омикроном»

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган заразился коронавирусом Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заболел новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас легкая болезнь, которая является разновидностью „Омикрона“», — написал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что будет продолжать свою работу из дома. Болезнь у него и его супруги протекает легко.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заболел новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас легкая болезнь, которая является разновидностью „Омикрона“», — написал турецкий лидер. Эрдоган отметил, что будет продолжать свою работу из дома. Болезнь у него и его супруги протекает легко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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