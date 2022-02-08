Британские врачи назвали неочевидные симптомы «Омикрона»

Зараженные «Омикроном» могут чувствовать онемение и покалывание в руках и ногах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «Омикрон», чувствуют боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на британскую Национальную службу здравоохранения. Эти признаки позволяют самостоятельно распознать COVID-19 на ранней стадии.

«Люди говорят нам, что наиболее распространенными проблемами у больных с COVID, после плохого самочувствия, являются проблемы с плечами и спиной. Однако проблемы с суставами и мышцами могут возникнуть в любой части тела», — цитирует Daily Express сообщение Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Специалисты также уточнили, что зараженные «Омикроном» могут ощущать онемение, покалывание и слабость в руках и ногах. Кроме того, боль в суставах может распространяться по всему телу, появляясь на короткое время и после исчезая.

Ранее британские врачи, разработчики приложения Zoe Covid Study выявили шесть новых признаков «Омикрона». Среди них симптом «ковидных пальцев», воспаление и трещины на губах, сухость кожи, похожая на экзему, потница и крапивница, а также появление на коже пятен, похожих на последствия обморожения. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».

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