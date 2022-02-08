Британские врачи назвали неочевидные симптомы «Омикрона»

Пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «Омикрон», чувствуют боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на британскую Национальную службу здравоохранения. Эти признаки позволяют самостоятельно распознать COVID-19 на ранней стадии.
«Люди говорят нам, что наиболее распространенными проблемами у больных с COVID, после плохого самочувствия, являются проблемы с плечами и спиной. Однако проблемы с суставами и мышцами могут возникнуть в любой части тела», — цитирует Daily Express сообщение Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Специалисты также уточнили, что зараженные «Омикроном» могут ощущать онемение, покалывание и слабость в руках и ногах. Кроме того, боль в суставах может распространяться по всему телу, появляясь на короткое время и после исчезая.
Ранее британские врачи, разработчики приложения Zoe Covid Study выявили шесть новых признаков «Омикрона». Среди них симптом «ковидных пальцев», воспаление и трещины на губах, сухость кожи, похожая на экзему, потница и крапивница, а также появление на коже пятен, похожих на последствия обморожения. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».
Пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «Омикрон», чувствуют боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на британскую Национальную службу здравоохранения. Эти признаки позволяют самостоятельно распознать COVID-19 на ранней стадии. «Люди говорят нам, что наиболее распространенными проблемами у больных с COVID, после плохого самочувствия, являются проблемы с плечами и спиной. Однако проблемы с суставами и мышцами могут возникнуть в любой части тела», — цитирует Daily Express сообщение Национальной службы здравоохранения Великобритании. Специалисты также уточнили, что зараженные «Омикроном» могут ощущать онемение, покалывание и слабость в руках и ногах. Кроме того, боль в суставах может распространяться по всему телу, появляясь на короткое время и после исчезая. Ранее британские врачи, разработчики приложения Zoe Covid Study выявили шесть новых признаков «Омикрона». Среди них симптом «ковидных пальцев», воспаление и трещины на губах, сухость кожи, похожая на экзему, потница и крапивница, а также появление на коже пятен, похожих на последствия обморожения. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».