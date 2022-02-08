Олимпиада-2022 в Пекине: итоги дня и медали 8 февраля. Американец принес «бронзу» сборной ОКР

08 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Американец Вик Уайлд выступает за российскую сборную с зимней Олимпиады в Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В столице Китая Пекине завершился четвертый день зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены завоевали за 8 февраля две медали. Американец Вик Уайлд, получивший гражданство РФ, занял третье место в параллельном гигантском слаломе. Спортсменка из Пермского края Татьяна Иванова принесла России «бронзу» в соревнованиях саночниц-одиночниц. Медальный зачет Сборная Олимпийского комитета РФ опустилась на седьмое место в медальном зачете. По количеству золотых медалей ее обгоняют Норвегия, Германия, Китай, Нидерланды и Швеция. Сейчас у российских спортсменов десять наград. Швеция — 6 медалей (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая) Нидерланды — 7 медалей (3 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая) Китай — 5 медалей (3 золотых, 2 серебряных) Германия — 5 медалей (3 золотых, 2 серебряных) Норвегия — 8 медалей (3 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых) Италия — 7 медалей (2 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая) ОКР — 10 медалей (2 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых) Соревнования за день Сноуборд Российский спортсмен Вик Уайлд завоевал «бронзу» в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Сноубордист родился в США и до 2011 года выступал за американскую сборную. После он получил гражданство РФ. Впервые Уайлд представлял сборную России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда спортсмен победил в параллельном слаломе и гиганте. Санный спорт Спортсменка из Пермского края Татьяна Иванова заняла третье место в соревнованиях саночниц-одиночниц. Это первая олимпийская награда в новой истории России по данной дисциплине. В последний раз медаль в отечественном женском спорте завоевывали в 1980 году. Тогда золото команде СССР принесла Вера Зозуля. «Бронзу» на Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде (США) завоевала Ингрида Амантова. Лыжные гонки. Спринт Лыжник Александр Терентьев завоевал «бронзу» в спринте на Олимпиаде в Пекине. Ранее занял второе место в полуфинале гонок. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов, который принес сборной ОКР первое «золото», отказался участвовать в спринте. Он сказал, что восстанавливается дольше обычного. Большунов решил сосредоточиться на других гонках. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа Российский фигурист Евгений Семенко вошел в десятку лучших в короткой программе в соревнованиях одиночников. Он набрал 95,76 балла и занял седьмое место. Другой фигурист из сборной ОКР Андрей Мозалев оказался только 23-м. Его выступление судьи оценили в 77,05 балла. Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух назвал выступление Мозалева провальным. По его мнению, фигурист не справился с нервами. Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля 2022 года. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. При этом США и ряд других западных стран объявили Олимпиаде в Китае «дипломатический бойкот». На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В столице Китая Пекине завершился четвертый день зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены завоевали за 8 февраля две медали. Американец Вик Уайлд, получивший гражданство РФ, занял третье место в параллельном гигантском слаломе. Спортсменка из Пермского края Татьяна Иванова принесла России «бронзу» в соревнованиях саночниц-одиночниц. Медальный зачет Сборная Олимпийского комитета РФ опустилась на седьмое место в медальном зачете. По количеству золотых медалей ее обгоняют Норвегия, Германия, Китай, Нидерланды и Швеция. Сейчас у российских спортсменов десять наград. Соревнования за день Сноуборд Российский спортсмен Вик Уайлд завоевал «бронзу» в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Сноубордист родился в США и до 2011 года выступал за американскую сборную. После он получил гражданство РФ. Впервые Уайлд представлял сборную России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда спортсмен победил в параллельном слаломе и гиганте. Санный спорт Спортсменка из Пермского края Татьяна Иванова заняла третье место в соревнованиях саночниц-одиночниц. Это первая олимпийская награда в новой истории России по данной дисциплине. В последний раз медаль в отечественном женском спорте завоевывали в 1980 году. Тогда золото команде СССР принесла Вера Зозуля. «Бронзу» на Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде (США) завоевала Ингрида Амантова. Лыжные гонки. Спринт Лыжник Александр Терентьев завоевал «бронзу» в спринте на Олимпиаде в Пекине. Ранее занял второе место в полуфинале гонок. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов, который принес сборной ОКР первое «золото», отказался участвовать в спринте. Он сказал, что восстанавливается дольше обычного. Большунов решил сосредоточиться на других гонках. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа Российский фигурист Евгений Семенко вошел в десятку лучших в короткой программе в соревнованиях одиночников. Он набрал 95,76 балла и занял седьмое место. Другой фигурист из сборной ОКР Андрей Мозалев оказался только 23-м. Его выступление судьи оценили в 77,05 балла. Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух назвал выступление Мозалева провальным. По его мнению, фигурист не справился с нервами. Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля 2022 года. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. При этом США и ряд других западных стран объявили Олимпиаде в Китае «дипломатический бойкот». На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры.