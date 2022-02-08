В столице Китая Пекине завершился четвертый день зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены завоевали за 8 февраля две медали. Американец Вик Уайлд, получивший гражданство РФ, занял третье место в параллельном гигантском слаломе. Спортсменка из Пермского края Татьяна Иванова принесла России «бронзу» в соревнованиях саночниц-одиночниц.
Медальный зачет
Сборная Олимпийского комитета РФ опустилась на седьмое место в медальном зачете. По количеству золотых медалей ее обгоняют Норвегия, Германия, Китай, Нидерланды и Швеция. Сейчас у российских спортсменов десять наград.
- Швеция — 6 медалей (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая)
- Нидерланды — 7 медалей (3 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая)
- Китай — 5 медалей (3 золотых, 2 серебряных)
- Германия — 5 медалей (3 золотых, 2 серебряных)
- Норвегия — 8 медалей (3 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых)
- Италия — 7 медалей (2 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая)
- ОКР — 10 медалей (2 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых)
Соревнования за день
Сноуборд
Российский спортсмен Вик Уайлд завоевал «бронзу» в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Сноубордист родился в США и до 2011 года выступал за американскую сборную. После он получил гражданство РФ. Впервые Уайлд представлял сборную России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда спортсмен победил в параллельном слаломе и гиганте.
Санный спорт
Спортсменка из Пермского края Татьяна Иванова заняла третье место в соревнованиях саночниц-одиночниц. Это первая олимпийская награда в новой истории России по данной дисциплине. В последний раз медаль в отечественном женском спорте завоевывали в 1980 году. Тогда золото команде СССР принесла Вера Зозуля. «Бронзу» на Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде (США) завоевала Ингрида Амантова.
Лыжные гонки. Спринт
Лыжник Александр Терентьев завоевал «бронзу» в спринте на Олимпиаде в Пекине. Ранее занял второе место в полуфинале гонок. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов, который принес сборной ОКР первое «золото», отказался участвовать в спринте. Он сказал, что восстанавливается дольше обычного. Большунов решил сосредоточиться на других гонках.
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
Российский фигурист Евгений Семенко вошел в десятку лучших в короткой программе в соревнованиях одиночников. Он набрал 95,76 балла и занял седьмое место. Другой фигурист из сборной ОКР Андрей Мозалев оказался только 23-м. Его выступление судьи оценили в 77,05 балла. Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух назвал выступление Мозалева провальным. По его мнению, фигурист не справился с нервами.
Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля 2022 года. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. При этом США и ряд других западных стран объявили Олимпиаде в Китае «дипломатический бойкот». На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры.
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