08 февраля 2022
07 февраля 2022

Челябинцев просят не выстраиваться в очередь в психдиспансер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очереди по справкам на водительские права. Екатеринбург, медосмотр, проверка здоровья, сдача анализов, толпа, транспортная комиссия, медицинский осмотр
Жители занимают очередь на обследование с шести утра Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Руководство психоневрологической больницы №1 в Челябинске просит жителей не создавать очередь при прохождении обязательного психиатрического обследования. В больнице URA.RU пояснили, что из-за мер профилактики коронавирусной инфекции, невозможно одномоментно принять всех желающих.

«Данный вид медицинской экспертизы не является экстренным мероприятием, а проводится в плановом порядке. С утра, как правило, приходит много людей, а после обеда коридор и залы ожидания пустеют. Мы не знаем, что с этим делать. Сейчас решаем возникшую проблему с очередью», — сообщила URA.RU заместитель главного врача Лидия Барковская.

Барковская добавила, что получить талон на прохождение психиатрического освидетельствования можно через «Госуслуги». Она отметила, что помимо рабочих дней прием психиатра проводится и в субботу. Приглашаются работники одного или нескольких предприятий по договоренности.

Об очереди в психдиспансер для прохождения психиатрического обследования написала одна из жительниц Челябинска в социальных сетях. Автор опубликовала фото, и рассказала, что очередь стоит от самых ворот больницы, а запись через портал «Госуслуги» расписана до 21 февраля.

Очередь на прохождение психиатрического освидетельствования
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководство психоневрологической больницы №1 в Челябинске просит жителей не создавать очередь при прохождении обязательного психиатрического обследования. В больнице URA.RU пояснили, что из-за мер профилактики коронавирусной инфекции, невозможно одномоментно принять всех желающих. «Данный вид медицинской экспертизы не является экстренным мероприятием, а проводится в плановом порядке. С утра, как правило, приходит много людей, а после обеда коридор и залы ожидания пустеют. Мы не знаем, что с этим делать. Сейчас решаем возникшую проблему с очередью», — сообщила URA.RU заместитель главного врача Лидия Барковская. Барковская добавила, что получить талон на прохождение психиатрического освидетельствования можно через «Госуслуги». Она отметила, что помимо рабочих дней прием психиатра проводится и в субботу. Приглашаются работники одного или нескольких предприятий по договоренности. Об очереди в психдиспансер для прохождения психиатрического обследования написала одна из жительниц Челябинска в социальных сетях. Автор опубликовала фото, и рассказала, что очередь стоит от самых ворот больницы, а запись через портал «Госуслуги» расписана до 21 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...