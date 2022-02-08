Жители занимают очередь на обследование с шести утра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководство психоневрологической больницы №1 в Челябинске просит жителей не создавать очередь при прохождении обязательного психиатрического обследования. В больнице URA.RU пояснили, что из-за мер профилактики коронавирусной инфекции, невозможно одномоментно принять всех желающих.

«Данный вид медицинской экспертизы не является экстренным мероприятием, а проводится в плановом порядке. С утра, как правило, приходит много людей, а после обеда коридор и залы ожидания пустеют. Мы не знаем, что с этим делать. Сейчас решаем возникшую проблему с очередью», — сообщила URA.RU заместитель главного врача Лидия Барковская.

Барковская добавила, что получить талон на прохождение психиатрического освидетельствования можно через «Госуслуги». Она отметила, что помимо рабочих дней прием психиатра проводится и в субботу. Приглашаются работники одного или нескольких предприятий по договоренности.

Об очереди в психдиспансер для прохождения психиатрического обследования написала одна из жительниц Челябинска в социальных сетях. Автор опубликовала фото, и рассказала, что очередь стоит от самых ворот больницы, а запись через портал «Госуслуги» расписана до 21 февраля.

Очередь на прохождение психиатрического освидетельствования Фото: Оля Зайцева-Бобылева в «ВКонтакте»