На федеральном канале обсудили «воскрешение» пермяка

Большинство гостей программы не одобрили идею имитации сознания в теле робота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На передаче «Пусть говорят» на «Первом канале» обсудили идею «воскрешения» деда программистом из Кунгура Александром Осиповичем (Пермский край) в теле робота. Гости программы спорили об этической стороне вопроса, а также о том, возможно ли в принципе перенесение сознания в робота.

Ранее кунгурский программист Александр Осипович создал робота, в которого поместил алгоритм и записанные реплики своего умершего дедушки. Программа отвечала фразами и словами родственника на вопросы Осиповича, а также реагировала на внешние раздражители. По словам создателя андроида, такая разработка может помочь людям легче переживать смерть своих близких.

Многие гости программы не одобрили идею изобретателя. Одни говорили о невозможности переноса сознания в простой алгоритм, другие говорили о психологических проблемах, кто-то о неэтичности. Николай Тамразов, заслуженный артист РСФСР заявил, что не увидел в андроиде деда: «Где здесь дед, в чем он, я его тут не вижу. Звук заложен этим конструктором, а деда здесь нет». На его критику Осипович ответил, что назвал этот эксперимент симуляцией сознания, а не полным воскрешением человека.

Противница идей программиста Наталья Тарабарина попыталась пристыдить экспериментатора. «В память о вашем дедушке вам должно быть стыдно. Это бесчеловечно, и тем более мы все христиане. Не думаю, что дедушка был только за», — заявила женщина. На это Осипович ответил, что это была идея самого деда — загрузить все его записи в робота и общаться с ним. Также Тарабарину возмутил момент в видео программиста, где он ударяет по роботу с «сознанием» дедушки, чтобы проверить реакцию на внешние раздражители.

Некоторые гости все же поддержали разработку программиста. Так актриса Наталья Солдатова на критику о том, что от родственника останется только «железо», сказала, что таким образом изобретатель в этом успокаивается и проживает моменты памяти с родственником.

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