Два пермских университета отмечены в мировом рейтинге лучших

Пермские университеты вошли в число лучших в мире (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский классический (ПГНИУ) и политехнический (ПНИПУ) университеты попали в топ-10% Глобального агрегированного рейтинга университетов мира. Это означает, что вузы вошли в число 2500 лучших в мире, а вообще на Земле более 24 тысяч университетов. Глобальный рейтинг опубликован на сайте Агрегатора независимой оценки высшего образования.

Среди российских университетов ПГНИУ занимает 39 место, а ПНИПУ — 66. При этом классический университет показатель улучшил, поднявшись с 54 строки, которую занимал в 2020 году. Политех же опустился за это время с 33 позиции. Всего в глобальный рейтинг вошли 128 российских университетов, в прошлом году их было 108, а в 2020 — 82. РФ по числу вошедших в список лучших вузов занимает шестое место после Китая, США, Индии, Японии, и Франции.

«Разработки наших ученых развивают промышленность, медицину, IT-технологии и социальное знание. Позиции в рейтингах — это отражение усердной работы всех сотрудников и студентов университета. Важно, что вуз является точкой развития для региона и страны», — прокомментировал URA.RU новость ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

«Поздравляю все университеты, которые вошли в глобальный агрегированный рейтинг. Это уже большое достижение — войти в такой список», — отметил в презентации исследования на YouTube академик РАН, директор Национального центра профессионально-общественной аккредитации Владимир Наводнов. Глобальный агрегированный рейтинг составлен на основе 12 наиболее авторитетных институциональных рейтингов и европейской базы данных аккредитованных программ DEQAR.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам