Запад толкает президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны и уничтожению самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников. Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики», — отметил Нарышкин в интервью MK.RU. По его словам, Запад подталкивает Зеленского к отказу от Минских соглашений и развязыванию войны на Донбассе. Он уверен, что Россию также пытаются втянуть во внутриукраинский конфликт. Ранее на Украине сообщили об отказе выполнения Минских соглашений. Хотя на пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский утверждал обратное.