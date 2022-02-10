Нарышкин: Запад намерен уничтожить Донбасс

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Нарышкин уверен, что Запад пытается вынудить Киев отказаться от Минских соглашений Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Запад толкает президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны и уничтожению самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников. Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики», — отметил Нарышкин в интервью MK.RU.

По его словам, Запад подталкивает Зеленского к отказу от Минских соглашений и развязыванию войны на Донбассе. Он уверен, что Россию также пытаются втянуть во внутриукраинский конфликт.

Ранее на Украине сообщили об отказе выполнения Минских соглашений. Хотя на пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский утверждал обратное.

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Запад толкает президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны и уничтожению самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников. Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики», — отметил Нарышкин в интервью MK.RU. По его словам, Запад подталкивает Зеленского к отказу от Минских соглашений и развязыванию войны на Донбассе. Он уверен, что Россию также пытаются втянуть во внутриукраинский конфликт. Ранее на Украине сообщили об отказе выполнения Минских соглашений. Хотя на пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский утверждал обратное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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