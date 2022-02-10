Нарышкин: Запад намерен уничтожить Донбасс

Нарышкин уверен, что Запад пытается вынудить Киев отказаться от Минских соглашений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Запад толкает президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны и уничтожению самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников. Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики», — отметил Нарышкин в интервью MK.RU .

По его словам, Запад подталкивает Зеленского к отказу от Минских соглашений и развязыванию войны на Донбассе. Он уверен, что Россию также пытаются втянуть во внутриукраинский конфликт.

Ранее на Украине сообщили об отказе выполнения Минских соглашений. Хотя на пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский утверждал обратное.