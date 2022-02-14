Экс-премьер Украины уверен, что Россия сможет уничтожить США

Россия способна уничтожить США в случае прямого столкновения, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Целью США является ослабление России, считает он.
«Цель ясна: организовать войну Украины с РФ. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах. Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому РФ надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — сказал Азаров в интервью сайту MK.RU.
По его словам, США системно работает над этим с 1946 года, их политика не меняется при смене президентов. Они умеют «пускать пыль в глаза» по поводу приверженности к мирному урегулированию, высказался Азаров.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский «скандалил» с несколькими дружескими странами. Причиной стало нагнетание ситуации с «нападением» России на Украину. Недопонимание устранили, сообщило издание «Страна.UA» со ссылкой на источники.
Россия способна уничтожить США в случае прямого столкновения, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Целью США является ослабление России, считает он. «Цель ясна: организовать войну Украины с РФ. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах. Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому РФ надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — сказал Азаров в интервью сайту MK.RU. По его словам, США системно работает над этим с 1946 года, их политика не меняется при смене президентов. Они умеют «пускать пыль в глаза» по поводу приверженности к мирному урегулированию, высказался Азаров. Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский «скандалил» с несколькими дружескими странами. Причиной стало нагнетание ситуации с «нападением» России на Украину. Недопонимание устранили, сообщило издание «Страна.UA» со ссылкой на источники.