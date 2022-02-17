Дворцовую площадь Петербурга превратили в главную арену Европы. Видео

17 февраля 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дворцовая площадь Санкт-Петербурга превратилась в «Газпром Арену» с помощью масштабной виртуальной проекции. Так в Северной столице отметили 100 дней до финального матча 30-го розыгрыша Лиги чемпионов UEFA. Дворцовая площадь окрасилась в цвета футбола 17 февраля, ровно за 100 дней до финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Сегодня 16 лучших команд юбилейного 30-го розыгрыша турнира начали свой путь к решающему матчу. Как сообщили в пресс-службе АНО «УЕФА Евро 2020», виртуальная световая проекция сфокусировалась на фасаде здания Генштаба — архитектурной доминанты главной площади города. Неоновые линии образовали узнаваемый силуэт Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Дворцовый мост, Петропавловская крепость и Медный всадник. За их очертаниями возникла «Газпром Арена». В финале виртуального светового шоу появился Кубок Лиги чемпионов. На Дворцовой площади в дни решающего матча, с 26 по 29 мая, пройдет Фестиваль чемпионов с масштабной развлекательной программой для гостей и жителей Санкт-Петербурга. Финал Лиги чемпионов UEFA сезона-2021/2022 пройдет 28 мая на «Газпром Арене». Начало матча — в 22:00 по местному времени. Россия во второй раз станет местом проведения финального матча Лиги чемпионов. Первый раз она принимала лучшие футбольные клубы Европы в 2008 году на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» по пенальти. «Газпром Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге — одна из наиболее совершенных и технологичных арен в мире. Она уже принимала матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира FIFA, была одной из арен ЕВРО-2020. На финальном матче Лиги чемпионов будет использована система Fan ID, которая, послужит инструментом безвизового въезда для иностранных болельщиков, обладающих билетами на матч. Билеты на финал начнут продавать уже в марте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дворцовая площадь Санкт-Петербурга превратилась в «Газпром Арену» с помощью масштабной виртуальной проекции. Так в Северной столице отметили 100 дней до финального матча 30-го розыгрыша Лиги чемпионов UEFA. Дворцовая площадь окрасилась в цвета футбола 17 февраля, ровно за 100 дней до финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Сегодня 16 лучших команд юбилейного 30-го розыгрыша турнира начали свой путь к решающему матчу. Как сообщили в пресс-службе АНО «УЕФА Евро 2020», виртуальная световая проекция сфокусировалась на фасаде здания Генштаба — архитектурной доминанты главной площади города. Неоновые линии образовали узнаваемый силуэт Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Дворцовый мост, Петропавловская крепость и Медный всадник. За их очертаниями возникла «Газпром Арена». В финале виртуального светового шоу появился Кубок Лиги чемпионов. На Дворцовой площади в дни решающего матча, с 26 по 29 мая, пройдет Фестиваль чемпионов с масштабной развлекательной программой для гостей и жителей Санкт-Петербурга. Финал Лиги чемпионов UEFA сезона-2021/2022 пройдет 28 мая на «Газпром Арене». Начало матча — в 22:00 по местному времени. Россия во второй раз станет местом проведения финального матча Лиги чемпионов. Первый раз она принимала лучшие футбольные клубы Европы в 2008 году на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» по пенальти. «Газпром Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге — одна из наиболее совершенных и технологичных арен в мире. Она уже принимала матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира FIFA, была одной из арен ЕВРО-2020. На финальном матче Лиги чемпионов будет использована система Fan ID, которая, послужит инструментом безвизового въезда для иностранных болельщиков, обладающих билетами на матч. Билеты на финал начнут продавать уже в марте.